На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил сделать мягкий картофельный перекус, который просто сделать дома и тот подойдет к любому столу.
Ингредиенты:
- Картофель - 300 г
- Моцарелла – 40 г
- Сыр твердый – 50 г
- Пищевой крахмал – 2 ст.л
- Петрушка
- Соль
- Перец
- Яйцо – 1 шт
- Чеснок – 2 зубца
- Кукурузные хлопья – 100 г
Приготовление:
Очистите и нарежьте картофель на кусочки. Затем сварите его до готовности, откиньте на дуршлаг и дайте стечь лишней жидкости, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Разомните картофель в пюре, добавьте соль, перец и пищевой крахмал. Хорошо все перемешайте.
Сформируйте из картофельной массы небольшие шарики, в каждый из них положите немного кусочка моцареллы.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, в отдельной миске разбейте яйцо, добавьте порубленный чеснок и взбейте венчиком.
Обваляйте каждый шарик сначала в яйце с чесноком, затем в кукурузных хлопьях.
Разогрейте растительное масло во фритюре до 180 градусов. Обжаривайте шарики до золотистой корочки, это займет около 2 минут.
Выложите готовые шарики на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.
Подавайте картофельные шарики с сыром горячими, посыпанными свежей петрушкой, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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