Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать картофельную закуску с сыром, что хорошо подходит к любому столу для большой компании.

На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил сделать мягкий картофельный перекус, который просто сделать дома и тот подойдет к любому столу.

Ингредиенты:

Картофель - 300 г

Моцарелла – 40 г

Сыр твердый – 50 г

Пищевой крахмал – 2 ст.л

Петрушка

Соль

Перец

Яйцо – 1 шт

Чеснок – 2 зубца

Кукурузные хлопья – 100 г

Приготовление:

Очистите и нарежьте картофель на кусочки. Затем сварите его до готовности, откиньте на дуршлаг и дайте стечь лишней жидкости, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Разомните картофель в пюре, добавьте соль, перец и пищевой крахмал. Хорошо все перемешайте.

Сформируйте из картофельной массы небольшие шарики, в каждый из них положите немного кусочка моцареллы.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, в отдельной миске разбейте яйцо, добавьте порубленный чеснок и взбейте венчиком.

Обваляйте каждый шарик сначала в яйце с чесноком, затем в кукурузных хлопьях.

Разогрейте растительное масло во фритюре до 180 градусов. Обжаривайте шарики до золотистой корочки, это займет около 2 минут.

Выложите готовые шарики на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Подавайте картофельные шарики с сыром горячими, посыпанными свежей петрушкой, посоветовал "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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