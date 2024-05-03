Помня об этих методах и принимая правильные привычки, пользователи смартфонов могут продлить срок службы своих устройств.

Многие пользователи смартфонов могут не осознавать, что определенные привычки могут нанести вред их устройствам. Специалисты назвали некоторые распространенные методы, которые могут значительно сократить срок службы смартфона или привести к его повреждению.

Использование смартфона в очень жарких или холодных условиях, например, на пляже в жаркий день или при минусовой температуре, может привести к быстрому разряду аккумулятора и замедлению времени зарядки.

Литий-ионные аккумуляторы, обычно используемые в смартфонах, не предназначены для работы в таких экстремальных условиях, что может ускорить их износ.

Хотя смартфоны можно заряжать с помощью неоригинальных кабелей или зарядных устройств, это может быть не идеально для них. Использование неоригинальных зарядных устройств может привести к снижению скорости зарядки и даже к повреждению зарядного порта устройства или сокращению срока службы аккумулятора.

Зарядка смартфона от 0% до 100% за один раз или полная его разрядка перед подзарядкой может отрицательно повлиять на срок службы аккумулятора.

Рекомендуется поддерживать уровень заряда батареи в пределах от 20% до 80%, по возможности избегая полной разрядки и зарядки, чтобы сохранить работоспособность батареи.

Игнорирование обновлений программного обеспечения как для операционной системы смартфона, так и для отдельных приложений может привести к проблемам с производительностью и уязвимостям безопасности. Новые обновления часто включают исправления ошибок и улучшения безопасности, которые улучшают общую производительность устройства и защищают от киберугроз.

Хотя во время зарядки смартфон выделяет некоторое количество тепла, это нормально, но чрезмерное тепло может быть вредным. Не кладите устройство под подушку и не используйте энергоемкие приложения во время зарядки, так как это может привести к перегреву и потенциальному повреждению устройства.

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