Многие пользователи смартфонов могут не осознавать, что определенные привычки могут нанести вред их устройствам. Специалисты назвали некоторые распространенные методы, которые могут значительно сократить срок службы смартфона или привести к его повреждению.
Использование смартфона в очень жарких или холодных условиях, например, на пляже в жаркий день или при минусовой температуре, может привести к быстрому разряду аккумулятора и замедлению времени зарядки.
Литий-ионные аккумуляторы, обычно используемые в смартфонах, не предназначены для работы в таких экстремальных условиях, что может ускорить их износ.
Хотя смартфоны можно заряжать с помощью неоригинальных кабелей или зарядных устройств, это может быть не идеально для них. Использование неоригинальных зарядных устройств может привести к снижению скорости зарядки и даже к повреждению зарядного порта устройства или сокращению срока службы аккумулятора.
Зарядка смартфона от 0% до 100% за один раз или полная его разрядка перед подзарядкой может отрицательно повлиять на срок службы аккумулятора.
Рекомендуется поддерживать уровень заряда батареи в пределах от 20% до 80%, по возможности избегая полной разрядки и зарядки, чтобы сохранить работоспособность батареи.
Игнорирование обновлений программного обеспечения как для операционной системы смартфона, так и для отдельных приложений может привести к проблемам с производительностью и уязвимостям безопасности. Новые обновления часто включают исправления ошибок и улучшения безопасности, которые улучшают общую производительность устройства и защищают от киберугроз.
Хотя во время зарядки смартфон выделяет некоторое количество тепла, это нормально, но чрезмерное тепло может быть вредным. Не кладите устройство под подушку и не используйте энергоемкие приложения во время зарядки, так как это может привести к перегреву и потенциальному повреждению устройства.
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