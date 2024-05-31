Как правило, никто из нас не задумывается над тем, правильно ли эксплуатируем свой ноутбук. Вместе с тем некоторые, "безобидные" на наш взгляд, обычные манипуляции с гаджетом могут не просто сказаться на скорости его работы, но и привести к поломке.
Так, стало известно, что привычка постоянно поднимать крышку ноутбука за один угол - вредная, которая со временем может привести к поломке. И правда, открывая ноутбук, многие пользователи забывают о том, что поднимают не просто "крышку", а экран.
Ведь дисплей переносного компьютера отличается хрупкостью. Особенно в том случае, если устройство нельзя отнести к категории качественных и дорогих.
Если удерживать за угол, экран начнет гнуться из-за неравномерной нагрузки, ведь петли крышки сконструированы так, чтобы нести одинаковую нагрузку и слева, и справа. Одно неосторожное движение – и дисплей серьезно повредится.
Важно!
- Открывать ноутбук нужно либо двумя руками (держась ими за оба верхних угла), либо одной рукой (установив ее примерно в середине верхней части крышки).
И еще, крышку ноутбука следует открывать медленно, без рывков, при закрытии не стоит ею хлопать.
Кстати, если часто открывать и закрывать крышку ноутбука, то рано или поздно эта вредная привычка приведёт к выводу петель крышки гаджета из строя.
И еще, в кино мы часто видим, как хакеры, успешно завершив взлом секретного объекта, эффектно закрывают крышку своего ноутбука с мощным хлопком. Это выглядит стильно, однако в реальной жизни неосторожное закрытие крышки может привести к разбитию экрана. Особенно опасно закрывать крышку не глядя, если на клавиатуре оставлены наушники - это может привести не только к повреждению экрана, но и гарнитуры.
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