У многих пользователей есть очень опасная привычка: они открывают переносной компьютер за угол экрана. Такое действие может привести к очень серьёзному последствию.

Как правило, никто из нас не задумывается над тем, правильно ли эксплуатируем свой ноутбук. Вместе с тем некоторые, "безобидные" на наш взгляд, обычные манипуляции с гаджетом могут не просто сказаться на скорости его работы, но и привести к поломке.

Так, стало известно, что привычка постоянно поднимать крышку ноутбука за один угол - вредная, которая со временем может привести к поломке. И правда, открывая ноутбук, многие пользователи забывают о том, что поднимают не просто "крышку", а экран.

Ведь дисплей переносного компьютера отличается хрупкостью. Особенно в том случае, если устройство нельзя отнести к категории качественных и дорогих.

Если удерживать за угол, экран начнет гнуться из-за неравномерной нагрузки, ведь петли крышки сконструированы так, чтобы нести одинаковую нагрузку и слева, и справа. Одно неосторожное движение – и дисплей серьезно повредится.

Важно!

Открывать ноутбук нужно либо двумя руками (держась ими за оба верхних угла), либо одной рукой (установив ее примерно в середине верхней части крышки).

И еще, крышку ноутбука следует открывать медленно, без рывков, при закрытии не стоит ею хлопать.

Кстати, если часто открывать и закрывать крышку ноутбука, то рано или поздно эта вредная привычка приведёт к выводу петель крышки гаджета из строя.

И еще, в кино мы часто видим, как хакеры, успешно завершив взлом секретного объекта, эффектно закрывают крышку своего ноутбука с мощным хлопком. Это выглядит стильно, однако в реальной жизни неосторожное закрытие крышки может привести к разбитию экрана. Особенно опасно закрывать крышку не глядя, если на клавиатуре оставлены наушники - это может привести не только к повреждению экрана, но и гарнитуры.

Читайте также:

Как продлить время работы ноутбука, если нет света: полезные лайфхаки

Ноутбук внезапно выключился и больше не включается: 3 шага для решения проблемы

Что делать, если ноутбук завис: главные причины и как действовать