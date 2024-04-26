Педагоги потеряли значительную часть своих воспитательных возможностей из-за снижения авторитета слова учителя, и теперь необходимо прибегнуть к штрафам.

Бывший руководитель Украинского центра оценивания качества образования доктор педагогических наук Игорь Ликарчук выступает за введение штрафов за нарушение дисциплины и прогулы учениками в школах. Он утверждает, что безвозмездное обучение, которое должно стать социальным благом, превратилось в объект насмешек, а дисциплинарная ситуация в школах ухудшается все больше.

По словам Ликарчука, педагоги потеряли значительную часть своих воспитательных возможностей из-за снижения авторитета слова учителя, и теперь необходимо прибегнуть к административным методам наказания для противодействия негативным поведенческим тенденциям.

"Убежден, что введение практики штрафов актуально. Бесплатное обучение как социальное благо и исключительную возможность мы превратили в посмешище, дешевое шоу, на которое посетители в большинстве своем идут потому, что так нужно для кого-то, но не для них. Более того, во время " шоу "они могут позволить себе поведение, которое не может быть принято в цивилизованном обществе. И эта ситуация ухудшается в геометрической прогрессии", - отметил Игорь Ликарчук.

Ликарчук считает, что такие меры позволят повысить эффективность учебного процесса для мотивированных учащихся и учителей, которые не будут отвлекаться на дисциплинарные проблемы.

Он также предлагает лишать учеников, которые не желают посещать школу или нарушают правила, права на бесплатное среднее образование, которым они пренебрегают. Однако Ликарчук признает, что такое решение может сталкиваться со смешанной реакцией общества и потенциальными конституционными вызовами.

Источник: OBOZ.UA.

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