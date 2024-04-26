Рецептом завтрака через 5 минут поделился на своей странице в Инстаграм известный шеф-повар и звезда «Мастер Шеф. Профессионалы» Алик Мктрчян.
Ингредиенты следует подготовить такие: гренка, слабосоленый лосось, помидор Черри, 1 яйцо, сыр фета, соус бальзамик.
Сначала на разогретую сковороду вбиваем яйцо, добавляем соль и перец по вкусу. Затем обжариваем хлебчик. Выкладываем на тарелку гренку, а сверху поджаренную яичницу.
Завтрак за 5 минут.
Выкладываем на яйцо слабосоленый лосось и кусочки помидора Чери. Добавляем зелень и бальзамический соус.
Напоследок добавляем к завтраку сыр фета.
"Приятного аппетита!" – пожелал шеф-повар и звезда «Мастер Шеф. Профессионалы» Алик Мктрчян всем, кто захочет повторить этот простой рецепт завтрака.
Завтрак за 5 минут.
Комментируя этот рецепт, подписчицы на страницу звезды «Мастер Шеф» в шутку пожаловались, что их диеты сорваны.
«Разве можно так на диете сидеть? Как же все аппетитно!»,
«Смачниссимо»,
"Класс!",
«Очень аппетитно!».
Завтрак за 5 минут.
Отметим, что яйца остаются наиболее распространенным и популярным ингредиентом для завтрака.
Многие любят начинать свое утро с омлета, кто-то предпочитает яйца пашот, а кто-то любит знаменитую шакшуку, которая также готовится очень быстро и просто, а смакует невероятно.
Согласно результатам исследования, люди, которые любят есть яйца на завтрак, быстрее теряют вес, по сравнению с теми, кто останавливается на выпечке или круасанах.
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