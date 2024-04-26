Эта идея для быстрого завтрака понравится и детям, и взрослым, а самое интересное, что с его вкусами можно экспериментировать, так что такое блюдо утром всегда может быть разным.

Рецептом завтрака через 5 минут поделился на своей странице в Инстаграм известный шеф-повар и звезда «Мастер Шеф. Профессионалы» Алик Мктрчян.

Ингредиенты следует подготовить такие: гренка, слабосоленый лосось, помидор Черри, 1 яйцо, сыр фета, соус бальзамик.

Сначала на разогретую сковороду вбиваем яйцо, добавляем соль и перец по вкусу. Затем обжариваем хлебчик. Выкладываем на тарелку гренку, а сверху поджаренную яичницу.

Завтрак за 5 минут.

Выкладываем на яйцо слабосоленый лосось и кусочки помидора Чери. Добавляем зелень и бальзамический соус.

Напоследок добавляем к завтраку сыр фета.

"Приятного аппетита!" – пожелал шеф-повар и звезда «Мастер Шеф. Профессионалы» Алик Мктрчян всем, кто захочет повторить этот простой рецепт завтрака.

Завтрак за 5 минут.

Комментируя этот рецепт, подписчицы на страницу звезды «Мастер Шеф» в шутку пожаловались, что их диеты сорваны.

«Разве можно так на диете сидеть? Как же все аппетитно!»,

«Смачниссимо»,

"Класс!",

«Очень аппетитно!».

Завтрак за 5 минут.

Отметим, что яйца остаются наиболее распространенным и популярным ингредиентом для завтрака.

Многие любят начинать свое утро с омлета, кто-то предпочитает яйца пашот, а кто-то любит знаменитую шакшуку, которая также готовится очень быстро и просто, а смакует невероятно.

Согласно результатам исследования, люди, которые любят есть яйца на завтрак, быстрее теряют вес, по сравнению с теми, кто останавливается на выпечке или круасанах.

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