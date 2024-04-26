Огурцы являются чувствительными к пересадке растениями, поэтому рекомендуется использовать отдельные контейнеры для посадки, нужно также знать несколько полезных советов, что помогут правильно вырастить овощи в будущем.

Один из способов попробовать свежие огурцы со своего огорода как можно раньше — это выращивать огурцы на рассаду. Хотя этот метод имеет свои преимущества и недостатки, соблюдая определенные правила, можно добиться отличных результатов. Опытные садоводы определили, когда и как лучше сеять огурцы на рассаду в 2024 году, чтобы вырастить здоровые и крепкие растения, которые дадут обильный урожай сочных плодов.

В 2024 году семена огурцов можно начинать высевать в марте для тепличных сортов и заканчивать примерно в апреле для сортов, предназначенных для открытого грунта. Для определения наиболее благоприятных дней для посева огурцов на рассаду стоит руководствоваться также посевным календарем.

Обычно в марте оптимальные дни для посева овощных культур приходятся на 1−6, 13, 14, 17−19, 26−31 числа, а для огурцов — на 1, 2, 5, 6, 13−19, 28, 29 числа. В апреле, в целом, самые благоприятные дни для посева овощных культур приходятся на 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 21−23, 25−30 числа, а для огурцов — на 1, 2, 10−15, 25, 29−30 числа.

Огурцы являются чувствительными к пересадке растениями, поэтому рекомендуется использовать отдельные контейнеры для посадки. В каждый контейнер высевается по одному проросшему семени или два не проросших. Этот подход позволяет избежать повреждения нежных корней рассады.

Семена укладываются в грунт на глубину около 3−5 см. После этого контейнеры размещаются на поддоне, поливаются, покрываются стеклом или пленкой, и содержатся при температуре +23−28°C до появления всходов. Субстрат увлажняется с помощью распылителя дважды в неделю. Первые всходы появляются в течение недели. Какой грунт необходим для выращивания огурцов Огурцам нужна раздушенная, хорошо пропускающая воздух и влагу почва, рекомендуется избегать субстратов, содержащих большое количество торфа.

Также важно, чтобы почва не была слишком кислой. Для этого можно воспользоваться специальными смешанными почвенными смесями, доступными в магазинах, или самостоятельно подготовить: смешать торф, перегной и садовый грунт.

Собственноручно подготовленную смесь грунта следует дезинфицировать, например, прожарить в духовке или обработать крепким раствором марганцевой кислоты. Также в смесь стоит добавить удобрения: на 10 кг почвенной смеси рекомендуется внести 6 г мочевины, 10 г суперфосфата, 6 г сульфата калия и 2 г сульфата магния.

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