О том, чем нельзя протирать экран смартфона, должен знать каждый владелец гаджета – это поможет защитить его экран и корпус от царапин и прочих неприятностей.

Эксперты настаивают, что далеко не все растворы и ткани подходят для того, чтобы протереть смартфон.

Так, смартфон нельзя протирать джинсами и другой грубой тканью. Такие действия приведут к микротрещинам экрана, а желаемого эффекта добиться не удастся – загрязнения и следы от пальцев только размажутся.

Салфетками также не следует протирать смартфон. Привести к микроцарапинам также могут влажные, а тем более спиртовые салфетки.

О спиртовых растворах вообще следует забыть, если идет речь, как протереть смартфон. Да, спирт уберет грязь, отпечатки пальцев, косметику, но этот эффект будет только визуальным.

Как нельзя протирать смартфон.

Спирт способен разрушать покрытие дисплея, а это приведет к тому, что смартфон станет еще более чувствительным к грязи и царапинам. Следовательно, протирать смартфон не следует антистептиками, растворами для дезинфекции, влажными салфетками.

Для дисплеев смартфонов тоже не подойдут растворы для очистки стекла. В стеклоочистителях содержатся агрессивные вещества, которые могут нанести дисплею большой вред.

Протирать смартфон также нельзя полиролями для стекла, жидкостью для снятия лака, уксусом и даже средством для мытья посуды.

Как нельзя протирать смартфон.

Значительно усугубит ситуацию и перекись водорода. После такой манипуляции смартфон станет уязвимым к грязи, пыли, пятнам и т.д. и протирать его придется еще чаще.

Эксперты также настаивают, что защитить смартфон поможет периодическая переклейка защитной пленки или стекла. Менее подвержены повреждениям закаленное стекло и гидрогелевая пленка.

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