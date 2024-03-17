Якщо смартфон впав у воду, не треба панікувати, адже швидкі і правильні дії можуть допомогти врятувати гаджет.

Якщо смартфон впав у воду, то перше, що необхідно зробити – це вимвкнути і, по можливості, вийняти батарею.

Далі необхідно дістати SIM- та SD-картки – цн допоможе висушити смартфон максимально ефективно. Їх також можна протерти спиртом, щоб запобігти окисленню.

Сухою бавовняною серветкою протираємо всі доступні поверхні.

Далі необхідно просушити смартфон, який впав у воду. Так, є три дієві і прості способи.

Що робити, якщо смартфон впав у воду.

Перший з низ – покласти смартфон на рівну суху поверхню. Наприклад, підвіконня. Але до повного висушування смартфону, який впав у воду, можливо доведеться почекати кілька днів.

Ще один способ врятувати смартфон, який впав у воду – увімкнути кондиціонер на подачу холодного повітря.

Також серед способів порятунку смартфона, який впав у воду – видалення надлишків води за допомогою повітряного балона. Це прискорить природне висихання.

Підкреслимо, що фахівці радять ні в якому разі не сушити смартфон, який впав у воду, феном. Не можна навіть користуватися у такому випадку холодним повітрям або найлегшим режимом. Потік потвітря з фену може викликати перегрівання внутрішніх елементів.

Що робити, якщо смартфон впав у воду.

Також фахівці наполягають, що такі методи, як рис або ж силікагель теж не допоможуть. Так, рис вбере вологу з доступних ділянок, але всередині смартфона волога залишиться навіть через добу. Також це може стати причиною корозії або короткого замикання.

Підкреслимо, що, якщо у смартфона, який впав у воду, незмінна батарея, висушити його буде складніше.

У такому випадку фахівці радять відразу звернутися до сервісу-центру.

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