Якщо смартфон впав у воду, то перше, що необхідно зробити – це вимвкнути і, по можливості, вийняти батарею.
Далі необхідно дістати SIM- та SD-картки – цн допоможе висушити смартфон максимально ефективно. Їх також можна протерти спиртом, щоб запобігти окисленню.
Сухою бавовняною серветкою протираємо всі доступні поверхні.
Далі необхідно просушити смартфон, який впав у воду. Так, є три дієві і прості способи.
Що робити, якщо смартфон впав у воду.
Перший з низ – покласти смартфон на рівну суху поверхню. Наприклад, підвіконня. Але до повного висушування смартфону, який впав у воду, можливо доведеться почекати кілька днів.
Ще один способ врятувати смартфон, який впав у воду – увімкнути кондиціонер на подачу холодного повітря.
Також серед способів порятунку смартфона, який впав у воду – видалення надлишків води за допомогою повітряного балона. Це прискорить природне висихання.
Підкреслимо, що фахівці радять ні в якому разі не сушити смартфон, який впав у воду, феном. Не можна навіть користуватися у такому випадку холодним повітрям або найлегшим режимом. Потік потвітря з фену може викликати перегрівання внутрішніх елементів.
Що робити, якщо смартфон впав у воду.
Також фахівці наполягають, що такі методи, як рис або ж силікагель теж не допоможуть. Так, рис вбере вологу з доступних ділянок, але всередині смартфона волога залишиться навіть через добу. Також це може стати причиною корозії або короткого замикання.
Підкреслимо, що, якщо у смартфона, який впав у воду, незмінна батарея, висушити його буде складніше.
У такому випадку фахівці радять відразу звернутися до сервісу-центру.
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