Если смартфон упал в воду, не нужно паниковать, ведь быстрые и правильные действия могут помочь спасти гаджет.

Если смартфон упал в воду, то первое, что необходимо сделать – это выключить и, по возможности, вынуть батарею.

Далее необходимо достать SIM- и SD-карты – это поможет высушить смартфон максимально эффективно. Их также можно протереть спиртом, чтобы предотвратить окисление.

Сухой хлопковой салфеткой протираем все доступные поверхности.

Далее необходимо просушить упавший в воду смартфон. Так, есть три действенных и простых способа.

Что делать, если смартфон упал в воду.

Первый из низ – положить смартфон на ровную сухую поверхность. К примеру, подоконник. Но до полного высушивания упавшего в воду смартфона, возможно, придется подождать несколько дней.

Еще один способ спасти упавший в воду смартфон – включить кондиционер на подачу холодного воздуха.

Также среди способов спасения упавшего в воду смартфона – удаление излишков воды с помощью воздушного баллона. Это ускорит естественное высыхание.

Подчеркнем, что специалисты советуют ни в коем случае не сушить упавший в воду смартфон феном. Нельзя даже пользоваться в таком случае холодным воздухом или самым легким режимом. Поток воздуха из фена может вызвать перегревание внутренних элементов.

Что делать, если смартфон упал в воду.

Также специалисты настаивают, что такие методы, как рис или силикагель тоже не помогут. Да, рис впитает влагу из доступных участков, но внутри смартфона влага останется даже через сутки. Это может стать причиной коррозии или короткого замыкания.

Подчеркнем, что, если у упавшего в воду смартфона батарея не снимается, высушить его будет сложнее.

В таком случае специалисты советуют сразу обратиться в сервис-центр.

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