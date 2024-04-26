Если смартфон упал в воду или намок, это серьезная неприятность, но есть эффективные правила, которые помогут спасти гаджет.

Если смартфон упал в воду, специалисты рекомендуют, прежде всего, снять чехол и выключить устройство. Смартфоны Android выключаются длинным нажатием на клавишу питания, а iPhone длинным нажатием на клавишу питания и "домашнюю" кнопку.

Это действие, возможно, не сможет спасти смартфон, но повысит шансы на то, что содержащаяся на нем информация, а не в «облаке», останется невредимой.

Если есть такая возможность, из упавшего в воду смартфона необходимо вынуть SIM-карту, батарею и карту памяти. Вытереть сухой салфеткой. В случае когда снимается задняя крышка, это необходимо сделать и оставить на некоторое время.

Дайте смартфону просушиться в течение 24-48 часов или даже больше.

Как спасти смартфон, который упал в воду.

Для того, чтобы спасти упавший в воду смартфон его нельзя сушить его феном. Даже на самом щадящем режиме и холодным воздухом. Такие действия могут навредить микросхемам.

Некоторые специалисты советуют телефон, который намок или упал в воду, положить в контейнер с рисом. Однако этот способ не гарантирует стопроцентный результат. Возможно, смартфон еще будет функционировать некоторое время, но идти в сервис-центр рано или поздно все равно придется.

Ни в коем случае смартфон, упавший в воду, нельзя ставить на зарядку. Это только еще больше навредит гаджету.

Как спасти смартфон, который упал в воду.

Кроме того, эксперты предупреждают, что даже если упавший в воду смартфон удалось вернуть к жизни, ему все равно нужна диагностика опытного мастера. Дело в том, что в гаджете расположены контакты, по которым проходит электрический ток. Вода запускает процесс окисления, который их разрушает.

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