В этот раз на своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как самостоятельно приготовить творог.

Творог готовится очень просто, получается очень вкусным, подойдет и для того, чтобы просто есть, и для приготовления запеканок и сырников. Оставшуюся сыворотку также можно использовать, например, для приготовления блинов.

Чтобы приготовить вкусный творог в домашних условиях нам понадобится всего два ингредиента. Звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет:

молоко (лучше брать домашнее, но подойдет и магазинное жирностью 3,2%) – 3 л

лимон – 1,5 шт.

Также для приготовления творога нам понадобится марля.

Молоко звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк наливает в кастрюлю, ставит на медленный огонь и прогревает, пока молоко начнет парить. Тогда добавляем лимонный сок, наливая его по краям, как на видео, и доводим молоко до кипения.

"Когда молоко закипело, делаем огонь ниже среднего и начинаем легонько подбивать образующиеся у нас хлопья к центру", - объясняет "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

Марлю звезда "Мастер Шеф" складывает в два слоя, застилает ею дуршлаг, выливает туда молочную смесь и немного ждет, чтобы стекла сыворотка. Далее закручиваем марлю так, чтобы образовался комок, и подвешиваем наш творог в марле стекать и остывать на 3-4 часа.

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