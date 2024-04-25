Рынок труда в стране будет находиться в статическом состоянии, с ожиданием уменьшения количества работников на предприятиях, но отдаленная работа становится популярнее и растет.

В Украине все больше популяризируется отдаленная работа, что не удивительно, поскольку некоторые позиции могут приносить неплохие доходы, около 30 тысяч гривен зарплаты. Вакансии были опубликованы на сайте по поиску работы.

К примеру, на одном из популярных сайтов по поиску работы можно найти вакансии для преподавателей английского языка в онлайн-школе. За такую ​​работу готовы платить зарплату от 15 до 30 тысяч гривен, а также предоставляют возможность бесплатной учебы и готовые уроки и программу.

Другая онлайн-школа ищет менеджера по продажам, с такой же зарплатой от 15 до 30 тысяч гривен и гарантией обучения.

Турагентство ищет менеджера по работе с туристическими агентами. На работе, среди прочего, придется подтверждать заявки от турагентов, проводить консультации по продуктам и сайту компании. Платить готовую зарплату от 20 до 35 тыс. грн.

Кроме того, компания-разработчик программного обеспечения ищет специалиста по клиентской поддержке, зарплата для которого составляет 27,4 тысячи гривен.

По последним данным Национального банка Украины, рынок труда в стране будет находиться в статическом состоянии с ожиданием уменьшения количества работников на предприятиях. Большинство компаний (71,1%) не планируют изменять количество сотрудников, однако 17,6% готовы проводить увольнения, что оказывается большим показателем, чем те, кто планирует нанимать новых работников (11,3%).

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Напомним, зарплата будет расти в следующие три года.

Как писала Politeka, зарплаты украинцев изменились, некоторым специалистам начали платить больше.

Также Politeka сообщала, в 2024 году на Украине ожидается рост минимальной зарплаты.