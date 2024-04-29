Необходимо помнить, что удаление предустановленных приложений может потребовать разблокировки устройства или наличия определенных привилегий, тем не менее, если у вас есть возможность, вы можете удалить или отключить ненужные приложения.

Приобретая новый смартфон на Android, пользователи сталкиваются с проблемой ограниченного объема памяти и нежелательными предустановленными приложениями, которые могут занимать ценное место на устройстве.

Некоторые из этих приложений могут быть полезными, но зачастую они лишь замедляют работу устройства и могут быть неактуальными для пользователя. В связи с этим возникает вопрос: какие приложения можно удалить на смартфоне Android, чтобы освободить место и улучшить производительность?

Существует целый ряд приложений, которые можно безопасно удалить с Android-устройств. В этот список обычно входят приложения, которые устанавливаются производителем или поставщиком услуг связи. Это могут быть социальные сети (например, Facebook и Twitter), игры, мессенджеры и другие приложения, которые могут быть нежелательными для пользователя. Также стоит обратить внимание на приложения, которые могут замедлять работу устройства или вмешиваться в приватность пользователя.

Необходимо помнить, что удаление предустановленных приложений может потребовать разблокировки устройства или наличия определенных привилегий. Тем не менее, если у вас есть возможность, вы можете удалить или отключить ненужные приложения. Кроме того, даже в магазинах приложений можно встретить приложения, которые, кажется, безопасны, но запрашивают доступ к чувствительным данным, таким как SMS-сообщения. Такие приложения следует удалить, чтобы избежать утечки личной информации.

Например, фонарик, который требует доступ к чтению SMS, может быть подозрителен. Злоумышленники могут создавать приложения, которые выглядят безобидно, но на самом деле скрывают скрытые функции, такие как отслеживание местоположения устройства или отправка платных SMS.

Чтобы узнать, какие приложения имеют доступ к чувствительным данным на вашем смартфоне, вы можете воспользоваться инструментом управления разрешениями, который обычно находится в настройках устройства и называется "Диспетчер разрешений". Здесь вы можете просмотреть список всех функций, к которым приложения имеют доступ, таких как доступ к телефону, списку вызовов, памяти, микрофону, местоположению и другим.

Для удобного просмотра всех установленных приложений на вашем устройстве Android не обязательно перелистывать несколько экранов или искать их в различных папках. Просто откройте Google Play Store, нажмите на значок с тремя горизонтальными линиями в верхнем левом углу экрана и выберите "Мои приложения и игры".

Затем перейдите на вкладку "Установлено". Прокрутите список установленных приложений, и вы наверняка найдете программы, о которых давно забыли. Чтобы удалить такие приложения, просто нажмите на них и выберите "Удалить".

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