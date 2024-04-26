Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил сделать банановый пирог, который легко сделать дома вместе со слоеным тестом и не возиться долго на кухне.

На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками рецептом бананового пирога, который довольно просто готовится и главное - выбрать вкусные и свежие фрукты для сладости.

Ингредиенты:

1 шт. слоеного теста (30 см)

4 банана

150 г коричневого сахара

100 г сливочного масла (82%)

1 г ванильного экстракта

1 г корицы

Приготовление:

Подготовка ингредиентов:

Очистите бананы от кожуры. Два банана разрежьте пополам, остальные оставьте целыми, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Приготовление карамели:

На сковороде растопите сливочное масло. Добавьте коричневый сахар, ваниль и корицу. Перемешивайте до однородной консистенции.

Обваляйте целые бананы в карамели.

Сборка пирога:

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, выложите слоеное тесто в форму, проколите его вилкой.

Разложите на тесте бананы: два разрезанных пополам и два целых, залейте оставшейся карамелью.

Накройте тесто сверху.

Запекание:

Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.

Выпекайте пирог в течение 30 минут.

Подача:

Достаньте готовый пирог из духовки, переверните его на тарелку.

Порежьте на порции, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. По желанию украсьте сливками и листочками мяты.

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