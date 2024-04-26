На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с поклонниками рецептом бананового пирога, который довольно просто готовится и главное - выбрать вкусные и свежие фрукты для сладости.
Ингредиенты:
- 1 шт. слоеного теста (30 см)
- 4 банана
- 150 г коричневого сахара
- 100 г сливочного масла (82%)
- 1 г ванильного экстракта
- 1 г корицы
Приготовление:
Подготовка ингредиентов:
Очистите бананы от кожуры. Два банана разрежьте пополам, остальные оставьте целыми, добавляет "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Приготовление карамели:
На сковороде растопите сливочное масло. Добавьте коричневый сахар, ваниль и корицу. Перемешивайте до однородной консистенции.
Обваляйте целые бананы в карамели.
Сборка пирога:
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, выложите слоеное тесто в форму, проколите его вилкой.
Разложите на тесте бананы: два разрезанных пополам и два целых, залейте оставшейся карамелью.
Накройте тесто сверху.
Запекание:
Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия.
Выпекайте пирог в течение 30 минут.
Подача:
Достаньте готовый пирог из духовки, переверните его на тарелку.
Порежьте на порции, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво. По желанию украсьте сливками и листочками мяты.
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