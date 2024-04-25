На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился, как сделать простой суп, приготовление которого занимает по времени менее получаса.

Эктор Хименес-Браво

Ингредиенты:

  • 200 граммов куриного бедра;
  • 3 грамма зиры;
  • 3 грамма паприки;
  • Соль, перец - по вкусу;
  • Имбирь молотый;
  • 3 штуки чеснока;
  • 5 мл оливкового масла;
  • 20 граммов лука;
  • 150 граммов томатов;
  • 10 граммов чили;
  • 500 мл воды;
  • Рис;
  • 20 граммов томатной пасты;
  • 100 граммов ткемали;
  • 20 граммов грецких орехов.

Способ приготовления:

Нарежьте куриное бедро и приправьте зирой, перцем, солью, паприкой, мелко нарезанным чесноком и имбирем. Хорошо перемешайте, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Разогрейте оливковое масло в сотейнике и обжарьте мясо до золотистой корочки.

Добавьте к мясу мелко нарезанный лук, чеснок, томаты, чили. Обжаривайте все вместе несколько минут.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, залейте содержимое сотейника водой, добавьте рис, посолите, поперчите, добавьте томатную пасту, ткемали и нарезанные грецкие орехи.

Доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне до готовности риса и мяса.

Подавайте горячим, украсив грецкими орехами и кинзой, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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