Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился простыми секретами приготовления супа с перчинкой и мясом, причем его приготовление занимает несколько минут.

На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился, как сделать простой суп, приготовление которого занимает по времени менее получаса.

Ингредиенты:

200 граммов куриного бедра;

3 грамма зиры;

3 грамма паприки;

Соль, перец - по вкусу;

Имбирь молотый;

3 штуки чеснока;

5 мл оливкового масла;

20 граммов лука;

150 граммов томатов;

10 граммов чили;

500 мл воды;

Рис;

20 граммов томатной пасты;

100 граммов ткемали;

20 граммов грецких орехов.

Способ приготовления:

Нарежьте куриное бедро и приправьте зирой, перцем, солью, паприкой, мелко нарезанным чесноком и имбирем. Хорошо перемешайте, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Разогрейте оливковое масло в сотейнике и обжарьте мясо до золотистой корочки.

Добавьте к мясу мелко нарезанный лук, чеснок, томаты, чили. Обжаривайте все вместе несколько минут.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, залейте содержимое сотейника водой, добавьте рис, посолите, поперчите, добавьте томатную пасту, ткемали и нарезанные грецкие орехи.

Доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне до готовности риса и мяса.

Подавайте горячим, украсив грецкими орехами и кинзой, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

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