На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился, как сделать простой суп, приготовление которого занимает по времени менее получаса.
Ингредиенты:
- 200 граммов куриного бедра;
- 3 грамма зиры;
- 3 грамма паприки;
- Соль, перец - по вкусу;
- Имбирь молотый;
- 3 штуки чеснока;
- 5 мл оливкового масла;
- 20 граммов лука;
- 150 граммов томатов;
- 10 граммов чили;
- 500 мл воды;
- Рис;
- 20 граммов томатной пасты;
- 100 граммов ткемали;
- 20 граммов грецких орехов.
Способ приготовления:
Нарежьте куриное бедро и приправьте зирой, перцем, солью, паприкой, мелко нарезанным чесноком и имбирем. Хорошо перемешайте, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Разогрейте оливковое масло в сотейнике и обжарьте мясо до золотистой корочки.
Добавьте к мясу мелко нарезанный лук, чеснок, томаты, чили. Обжаривайте все вместе несколько минут.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво добавляет, залейте содержимое сотейника водой, добавьте рис, посолите, поперчите, добавьте томатную пасту, ткемали и нарезанные грецкие орехи.
Доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне до готовности риса и мяса.
Подавайте горячим, украсив грецкими орехами и кинзой, советует "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
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