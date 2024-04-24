Участник "Мастер Шеф", известный кондитер Макс Пустовит на своей странице в Instagram показал рецепт простого и очень вкусного теста для домашней пиццы.
Рецепт рассчитан на две пиццы среднего размера.
Чтобы приготовить идеальное тесто для пиццы, звезда "Мастер Шеф" Макс Пустовит берет следующие ингредиенты:
- мука обычная - 200 г
- мука сильная (содержание белка 14 г) – 240 г
- вода – 250 г
- дрожжи – 12 г живых или 4 г сухих
- оливковое масло – 30 г
- сахар – 30 г
- соль – 12 г
Сначала "Мастер Шеф" Макс Пустовит смешивает все сухие ингредиенты: муку, сухие дрожжи, сахар и соль. Затем добавляет теплую воду, растительное масло и замешивает тесто до того момента, пока оно не перестанет липнуть к рукам.
"В идеальном варианте поставить в холодильник на ночь и использовать на следующий день. Но если прям надо уже, тогда можете оставить отдыхать при комнатной температуре на 1 час и готовить дальше", - объясняет звезда "Мастер Шеф".
Делим тесто на две части. Раскатывать скалкой ничего не нужно. Прямо на рабочей поверхности, припыленной манкой или семолой, руками растягиваем тесто и формируем бортики пиццы.
Звезда "Мастер Шеф" выкладывает тесто на противень, добавляет соус, любимую начинку и отправляет выпекаться в разогретую до 250 градусов духовку с конвекцией.
Последние новости Украины:
Эктор Хименес-Браво показал блюдо на завтрак, от которого невозможно оторваться.
Как небанально приготовить картошку: победительница "Мастер Шеф" дала интересный рецепт.
Секрет в одном ингредиенте: победительница "Мастер Шеф" дала рецепт, который всех удивил.