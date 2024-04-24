Звезда одного из сезонов кулинарного шоу "Мастер Шеф" Макс Пустовит рассказал, как в домашних условиях приготовить невероятно вкусную пиццу, как в ресторане.

Участник "Мастер Шеф", известный кондитер Макс Пустовит на своей странице в Instagram показал рецепт простого и очень вкусного теста для домашней пиццы.

Рецепт рассчитан на две пиццы среднего размера.

Чтобы приготовить идеальное тесто для пиццы, звезда "Мастер Шеф" Макс Пустовит берет следующие ингредиенты:

мука обычная - 200 г

мука сильная (содержание белка 14 г) – 240 г

вода – 250 г

дрожжи – 12 г живых или 4 г сухих

оливковое масло – 30 г

сахар – 30 г

соль – 12 г

Сначала "Мастер Шеф" Макс Пустовит смешивает все сухие ингредиенты: муку, сухие дрожжи, сахар и соль. Затем добавляет теплую воду, растительное масло и замешивает тесто до того момента, пока оно не перестанет липнуть к рукам.

"В идеальном варианте поставить в холодильник на ночь и использовать на следующий день. Но если прям надо уже, тогда можете оставить отдыхать при комнатной температуре на 1 час и готовить дальше", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

Делим тесто на две части. Раскатывать скалкой ничего не нужно. Прямо на рабочей поверхности, припыленной манкой или семолой, руками растягиваем тесто и формируем бортики пиццы.

Звезда "Мастер Шеф" выкладывает тесто на противень, добавляет соус, любимую начинку и отправляет выпекаться в разогретую до 250 градусов духовку с конвекцией.

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