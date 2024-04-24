Еще в прошлом году высокие цены наблюдались не только в Украине, но и в Молдове, Грузии, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане.

Цены на лук в Украине установили рекордную низкость. Пока некоторые производители даже готовы безвозмездно распределять этот овощ из-за ухудшения его качества.

По словам аналитиков, причина такого падения цен заключается в масштабном экспорте лука в страны Европейского Союза, испытавшие дефицит из-за неудачного урожая. Несмотря на усилия, удержать цены на стабильном уровне рыночные участники не смогли.

Последний сезон был тяжелым для владельцев лука, многие из которых впервые занимались его хранением. После того, как в прошлом году весенние оптовые цены на лук превысили 1 доллар за кг, многие надеялись получить прибыль от хранения овоща.

Однако это привело к увеличению объемов производства, а высокие цены наблюдались не только в Украине, но и в Молдове, Грузии, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане. Результатом стал значительный избыток продукции на рынке.

Производство лука в Украине через российскую оккупацию сместилось из южных регионов в центральные и западные, что повлекло за собой проблемы с выращиванием и хранением лука. В феврале-марте этого года начались переборки товара, что привело к снижению цен.

Сейчас, со сближением времени уборки раннего урожая, который должен состояться в середине июня, подорожание лука не предполагается. Аналитики указывают, что лук нового урожая уже экспортируют из стран с теплым климатом, таких как Узбекистан, где цены также остаются на очень низком уровне. Такая ситуация удерживает украинских производителей в сложном положении, ведь в дальнейшем цены будут низкими.

Источник: EastFruit

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