Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась простыми секретами приготовления сочных голубцов без мяса, для которых не обязательно использовать рис.

Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусные постные голубцы с грибами без риса, по словам кулинара, добавить перловую крупу будет даже лучше.

Ингредиенты:

200 г перловой крупы

400 г грибов

2 луковицы

1 большая морковь

100 г томатной пасты

Соль по вкусу

Перец по вкусу

Укроп

Растительное масло для жарки

Приготовление:

Замочите перловую крупу на ночь в холодной воде, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Нарежьте грибы мелкими кусочками и обжарьте на растительном масле с солью и перцем.

Мелко нарежьте лук и натрите морковь на терке, затем обжарьте на растительном масле с добавлением соли.

Варите перловую крупу в соотношении 1:3 (200 г крупы и 600 мл воды) до готовности, добавляет "Мастер Шеф" Глинская.

Приготовьте листья пекинской капусты: отрежьте корешок и разберите листья, затем залейте кипятком, накройте крышкой и оставьте на 10 минут.

Смешайте перловую крупу с обжаренными грибами, половиной жареной моркови с луком, добавьте измельченный укроп. Выложите начинку на лист пекинской капусты, заверните ее и сформируйте голубцы.

Уложите готовые голубцы в форму для выпечки или кастрюлю.

Смешайте оставшуюся зажарку с томатной пастой и теплой водой.

Залейте голубцы полученной заправкой, делится "Мастер Шеф" Глинская. Выпекайте голубцы в разогретой духовке при 185 градусах с конвекцией в течение 40 минут.

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