Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусные постные голубцы с грибами без риса, по словам кулинара, добавить перловую крупу будет даже лучше.

Елизавета Глинская

Ингредиенты:

  • 200 г перловой крупы
  • 400 г грибов
  • 2 луковицы
  • 1 большая морковь
  • 100 г томатной пасты
  • Соль по вкусу
  • Перец по вкусу
  • Укроп
  • Растительное масло для жарки

Приготовление:

Замочите перловую крупу на ночь в холодной воде, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.

Нарежьте грибы мелкими кусочками и обжарьте на растительном масле с солью и перцем.

Мелко нарежьте лук и натрите морковь на терке, затем обжарьте на растительном масле с добавлением соли.

Варите перловую крупу в соотношении 1:3 (200 г крупы и 600 мл воды) до готовности, добавляет "Мастер Шеф" Глинская.

Приготовьте листья пекинской капусты: отрежьте корешок и разберите листья, затем залейте кипятком, накройте крышкой и оставьте на 10 минут.

Смешайте перловую крупу с обжаренными грибами, половиной жареной моркови с луком, добавьте измельченный укроп. Выложите начинку на лист пекинской капусты, заверните ее и сформируйте голубцы.

Уложите готовые голубцы в форму для выпечки или кастрюлю.

Смешайте оставшуюся зажарку с томатной пастой и теплой водой.

Залейте голубцы полученной заправкой, делится "Мастер Шеф" Глинская. Выпекайте голубцы в разогретой духовке при 185 градусах с конвекцией в течение 40 минут.

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