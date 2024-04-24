Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская рассказала, как сделать вкусные постные голубцы с грибами без риса, по словам кулинара, добавить перловую крупу будет даже лучше.
Ингредиенты:
- 200 г перловой крупы
- 400 г грибов
- 2 луковицы
- 1 большая морковь
- 100 г томатной пасты
- Соль по вкусу
- Перец по вкусу
- Укроп
- Растительное масло для жарки
Приготовление:
Замочите перловую крупу на ночь в холодной воде, рассказывает "Мастер Шеф" Глинская.
Нарежьте грибы мелкими кусочками и обжарьте на растительном масле с солью и перцем.
Мелко нарежьте лук и натрите морковь на терке, затем обжарьте на растительном масле с добавлением соли.
Варите перловую крупу в соотношении 1:3 (200 г крупы и 600 мл воды) до готовности, добавляет "Мастер Шеф" Глинская.
Приготовьте листья пекинской капусты: отрежьте корешок и разберите листья, затем залейте кипятком, накройте крышкой и оставьте на 10 минут.
Смешайте перловую крупу с обжаренными грибами, половиной жареной моркови с луком, добавьте измельченный укроп. Выложите начинку на лист пекинской капусты, заверните ее и сформируйте голубцы.
Уложите готовые голубцы в форму для выпечки или кастрюлю.
Смешайте оставшуюся зажарку с томатной пастой и теплой водой.
Залейте голубцы полученной заправкой, делится "Мастер Шеф" Глинская. Выпекайте голубцы в разогретой духовке при 185 градусах с конвекцией в течение 40 минут.
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