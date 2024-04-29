Украинцам рассказали, можно ли оформить жилищную субсидию, если один из членов семьи проживает в другом городе.

Украина продолжает предоставлять субсидии разным категориям граждан, и это может произойти даже без учета доходов лица, не проживающего по адресу регистрации.

Назначение субсидии базируется в результате оценки материально-бытовых условий домохозяйства. Эту информацию опубликовал "На пенсии", ссылаясь на Пенсионный фонд Украины. Там подробно разъяснено, можно ли получить субсидию, если в жилом помещении вместе с родителями зарегистрировано совершеннолетнее и трудоспособное лицо, но не проживает там, поскольку работает в другом городе.

Подчеркивается, что субсидию могут назначить, не считая доходов лица, не проживающего по адресу регистрации. Но для этого нужно иметь справку с места работы. В случае, если эту справку невозможно получить, в заявлении на получение жилищной субсидии нужно указать об отсутствии этой информации.

В такой ситуации субсидию могут назначить, основываясь на результате оценки материально-бытовых условий домохозяйства. Этот оценочный акт составляется должностным лицом сельского, поселкового, городского или районного совета и представляется на рассмотрение в соответствующий орган Пенсионного фонда.

Ранее Politeka также писала об условиях, при которых семьи могут получать субсидию с 1 мая, а также какие документы для этого нужны.

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