Многие владельцы смартфонов Android считают, что перезагружать гаджет необходимо только тогда, когда возникла проблема – например, произошел глюк или телефон завис.

Но, по мнению некоторых специалистов, смартфон следует перезагружать и когда нет проблем, пишет Politeka.net.

Хотя бы иногда. Это, по их словам, продлит жизнь гаджета. Дело в том, что во время перезагрузки происходит очистка оперативной памяти от "мусора", сброс временных файлов и кэша, а также исправление работы приложений без негативных последствий для системы.

Перезагружать смартфон Android можно раз в неделю. При этом лучше не просто выключить и включить, а, выключив, подождать несколько минут. Когда есть такая возможность, вообще можно выключать смартфон на несколько часов – это поможет в том числе сэкономить заряд аккумулятора Android.

Как часто можно перезагружать смартфон Android.

Как правильно перезагрузить смартфон Android правильно.

Для этого необходимо просто удерживать кнопку включения до тех пор, пока не появится меню, затем выбрать пункт "Перезагрузить" и дождаться, пока процесс завершится.

Есть случаи, когда меню не появляется. В этом случае нажмите кнопку включения непрерывно в течение примерно 30 секунд, чтобы выключить телефон. Нажмите еще раз, чтобы включить телефон.

Как часто можно перезагружать смартфон Android.

Также на некоторых смартфонах Android есть возможность запланировать автоматическую перезагрузку. Для этого необходимо зайти в «Параметры» и найти пункт Автоматический перезапуск в установленное время.

Эта функция позволит выбрать день и время для обычной автоматической перезагрузки смартфона Android.

Перезагрузка смартфона также будет полезна, когда в работе наблюдаются проблемы. К примеру, гаджет начал неожиданно выключаться, тормозить.

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