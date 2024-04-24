Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, как сделать нежный и мягкий брауни, который идеально сочетается с сыром, тогда будет десерт 2 в 1.

На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил простой рецепт сладкого десерта с какао и черным шоколадом.

Для брауни:

200 г черного шоколада;

150 г сахара;

150 г сливочного масла;

3 яйца;

100 г муки;

1 ст. л. какао;

1/3 ч. л. соли.

Для чизкейка:

200 г сливочного сыра;

50 г сахара;

50 г сахара с ванилью;

1 яйцо.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C и подготовьте форму для выпечки размером 22 см, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Для брауни:

Растопите шоколад и сливочное масло на медленном огне в маленькой кастрюле, помешивая.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, в большой миске взбейте яйца и сахар до образования пышной массы.

Добавьте теплую смесь шоколада и масла, перемешайте.

Постепенно добавьте просеянную муку, какао и соль, тщательно перемешивая, чтобы избежать комков.

Выложите тесто в подготовленную форму.

Для чизкейка:

В миске смешайте сливочный сыр, сахар и сахар с ванилью до получения гладкой массы.

Добавьте яйцо и взбейте до образования однородного крема, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Выложите сливочный крем на тесто для брауни, распределите равномерно.

Печь в предварительно разогретой духовке при 180°C в течение 40-50 минут или до готовности (зубочистка, вставленная в центр, должна выйти чистой).

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