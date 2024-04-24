На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил простой рецепт сладкого десерта с какао и черным шоколадом.
Для брауни:
- 200 г черного шоколада;
- 150 г сахара;
- 150 г сливочного масла;
- 3 яйца;
- 100 г муки;
- 1 ст. л. какао;
- 1/3 ч. л. соли.
Для чизкейка:
- 200 г сливочного сыра;
- 50 г сахара;
- 50 г сахара с ванилью;
- 1 яйцо.
Приготовление:
Разогрейте духовку до 180°C и подготовьте форму для выпечки размером 22 см, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Для брауни:
Растопите шоколад и сливочное масло на медленном огне в маленькой кастрюле, помешивая.
"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, в большой миске взбейте яйца и сахар до образования пышной массы.
Добавьте теплую смесь шоколада и масла, перемешайте.
Постепенно добавьте просеянную муку, какао и соль, тщательно перемешивая, чтобы избежать комков.
Выложите тесто в подготовленную форму.
Для чизкейка:
В миске смешайте сливочный сыр, сахар и сахар с ванилью до получения гладкой массы.
Добавьте яйцо и взбейте до образования однородного крема, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.
Выложите сливочный крем на тесто для брауни, распределите равномерно.
Печь в предварительно разогретой духовке при 180°C в течение 40-50 минут или до готовности (зубочистка, вставленная в центр, должна выйти чистой).
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