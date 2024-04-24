На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил простой рецепт сладкого десерта с какао и черным шоколадом.

Эктор Хименес-Браво

Для брауни:

  • 200 г черного шоколада;
  • 150 г сахара;
  • 150 г сливочного масла;
  • 3 яйца;
  • 100 г муки;
  • 1 ст. л. какао;
  • 1/3 ч. л. соли.

Для чизкейка:

  • 200 г сливочного сыра;
  • 50 г сахара;
  • 50 г сахара с ванилью;
  • 1 яйцо.

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C и подготовьте форму для выпечки размером 22 см, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Для брауни:

Растопите шоколад и сливочное масло на медленном огне в маленькой кастрюле, помешивая.

"Мастер Шеф" Хименес-Браво советует, в большой миске взбейте яйца и сахар до образования пышной массы.

Добавьте теплую смесь шоколада и масла, перемешайте.

Постепенно добавьте просеянную муку, какао и соль, тщательно перемешивая, чтобы избежать комков.

Выложите тесто в подготовленную форму.

Для чизкейка:

В миске смешайте сливочный сыр, сахар и сахар с ванилью до получения гладкой массы.

Добавьте яйцо и взбейте до образования однородного крема, делится "Мастер Шеф" Хименес-Браво.

Выложите сливочный крем на тесто для брауни, распределите равномерно.

Печь в предварительно разогретой духовке при 180°C в течение 40-50 минут или до готовности (зубочистка, вставленная в центр, должна выйти чистой).

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