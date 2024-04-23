На 1 апреля 2024 г. в Украине насчитывается 10,2 миллиона пенсионеров, из них 2,7 миллиона продолжают работать, часть из них получает пенсию.

Большинство украинских пенсионеров, точнее 62,7%, получают пенсии, не превышающие 5000 гривен. На 1 апреля 2024 года в Украине насчитывается 10,2 миллионов пенсионеров, из них 2,7 миллиона продолжают работать. Подавляющая часть этой группы, 72,95%, получает пенсии по возрасту. Об этом сообщили в ПФУ .

Средняя пенсия в Украине составляет 5743,27 гривны, а среди работающих пенсионеров - 6094,28 гривны. Большинство пенсионеров в Украине, а именно 62,7% получают пенсионные выплаты, не превышающие 5 000 грн в месяц. Посмотрим более подробно на распределение пенсионных выплат:

26,86% пенсионеров получают пенсии до 3000 гривен;

17,27% - от 3 001 до 4 000 гривен;

18,61% - от 4 001 до 5 000 гривен.

Также четверть украинских пенсионеров (25,22%) получает пенсии в диапазоне от 5001 до 10000 гривен. Только небольшая часть, 12,06%, имеет пенсионные выплаты более 10 000 гривен.

Напомним, работающие пенсионеры в Украине имеют возможность получить доплату за сверхурочный стаж. Этот перерасчет пенсионных выплат начался с 1 апреля, но увеличенные выплаты пенсий ожидаются в июне. Увеличение пенсии произойдет после того, как сведения об уплате единого взноса за первый квартал 2024 будут зарегистрированы в Государственном реестре.

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