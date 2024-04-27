При опрометчивости потерять можно не только смартфон, но и номер мобильного телефона, который посторонние могут использовать для получения доступа к личной информации, банковским кабинетам.

Киберспециалисты назвали несколько главных признаков, указывающих на то, что номером телефона заинтересовались посторонние лица.

Первый из них – вам звонят несколько раз подряд от имени разных организаций, например службы такси, и склоняют перезвонить. Еще один подозрительный признак – на вашем мобильном счете появилась небольшая денежная сумма, которую вы не вносили. Пополнить мобильный счет могут даже несколько раз.

Таким образом, негодяи будут знать дату последнего пополнения счета. Эта информация необходима мошенникам, чтобы воспользоваться услугой восстановления SIM-карты от имени владельца номера.

Как понять, что ваш номер телефона пытаются украсть

Также один из признаков того, что ваш телефонный номер пытаются украсть - это звонки из разных неизвестных номеров по несущественным поводам.

Специалисты призывают при этих признаках немедленно обращаться к мобильному оператору.

Кроме того, для того чтобы обезопасить свой номер телефона, необходимо запретить удаленную замену SIM-карты или перейти на контрактное обслуживание у мобильного оператора.

Как понять, что ваш номер телефона пытаются украсть

Также специалисты отмечают необходимость использовать только официальное приложение банка, регулярно пересматривать историю транзикций, не проводить платежные операции с чужих устройств.

Кроме того, эксперты уверяют, что нельзя выкладывать номер телефона в открытый доступ на любых платформах, а также не стоит использовать его для онлайн-шопинга.

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