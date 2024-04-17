Дізнайтеся ознаки того, що на вашому телефоні Android є вірус або інше зловмисне програмне забезпечення.

Продовжуйте читати, щоб дізнатися, як визначити, чи заражено ваш пристрій Android вірусом, і встановити надійний мобільний додаток безпеки, який допоможе заблокувати та видалити шкідливе програмне забезпечення з вашого телефону.

Телефони можуть бути вразливими до зовнішніх, а також внутрішніх пошкоджень з боку вірусів і шкідливих ПЗ. У той час як зовнішні ушкодження зазвичай видно, внутрішні ушкодження зазвичай приховані від очей.

Відомо, що шкідливі програми, такі як віруси, виконують завдання, що повторюються, які можуть займати ресурси вашого телефону.

Ознаки шкідливого програмного забезпечення можуть виявлятися таким чином. Наприклад, ваш телефон занадто повільний, програми завантажуються довше, батарея розряджається швидше, ніж зазвичай.

Існує безліч спливаючих вікон з рекламою або на вашому телефоні є програми, які ви не пам'ятаєте, завантажували.

Відбувається незрозуміле використання даних, а також надходять вищі рахунки за телефон.

Ось кілька кроків , які ви можете зробити, щоб позбавитися вірусу в телефоні.

Перезавантажте телефон, видаліть підозрілий додаток, пошукайте інші програми, які, на вашу думку, можуть бути заражені.

Обов'язково встановіть на телефон надійний антивірус.

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