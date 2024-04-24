Проблема, когда гаджет, в том числе Xiaomi, зависает, не работает, а сенсорный экран не реагирует – знакома каждому пользователю, но не все знают, как правильно решать эту проблему.

Для того, чтобы выполнить перезагрузку смартфона Xiaomi необходимо в первую очередь выполнить простую инструкцию: из любого удобного места нажать и удерживать кнопку Power, отвечающую за включение и выключение экрана.

На экране появится меню, в котором будут предложены четыре действия: «Режим полета», «Без звука», «Перезагрузка» и «Выключение». Нажмите «Перезагрузить» и подождите, пока смартфон Xiaomi перезагрузится.

Для того, чтобы перезагрузить смартфон Xiaomi можно также воспользоваться сенсорным помощником.

Если смартфон Xiaomi не включается, может помочь подключение к зарядному устройству.

Необходимо подождать, пока гаджет зарядится, а затем попытаться включить его.

Один из самых радикальных способов перезагрузки Xiaomi – сброс до заводских настроек.

Но необходимо помнить, что это приведет к удалению всех данных на телефоне и необходимо сделать резервную копию.

Чтобы сбросить Xiaomi до заводских настроек, зайдите в настройки смартфона-> Сбросить -> Сбросить до заводских настроек и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс.

Подчеркнем, если смартфон Xiaomi завис один раз, это не повод для паники.

Но если зависания Xiaomi стали регулярными, необходимо понять, что происходит с гаджетом, ведь любое зависание может привести к очень неприятным последствиям, вплоть до потери данных.

Иногда телефоны Xiaomi начинают тормозить и неправильно работать из-за износа комплектующих. В таком случае остается сделать капитальный ремонт телефона или купить новый.

Последние новости Украины:

Как отличить настоящий антивирус для смартфона от подделки.

Обратите внимание: назван верный знак прослушивания телефона.

Почему телефон сильно нагревается – простые советы, как исправить эту проблему.