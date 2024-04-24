Для того, чтобы выполнить перезагрузку смартфона Xiaomi необходимо в первую очередь выполнить простую инструкцию: из любого удобного места нажать и удерживать кнопку Power, отвечающую за включение и выключение экрана.
На экране появится меню, в котором будут предложены четыре действия: «Режим полета», «Без звука», «Перезагрузка» и «Выключение». Нажмите «Перезагрузить» и подождите, пока смартфон Xiaomi перезагрузится.
Для того, чтобы перезагрузить смартфон Xiaomi можно также воспользоваться сенсорным помощником.
Если смартфон Xiaomi не включается, может помочь подключение к зарядному устройству.
Необходимо подождать, пока гаджет зарядится, а затем попытаться включить его.
Один из самых радикальных способов перезагрузки Xiaomi – сброс до заводских настроек.
Но необходимо помнить, что это приведет к удалению всех данных на телефоне и необходимо сделать резервную копию.
Чтобы сбросить Xiaomi до заводских настроек, зайдите в настройки смартфона-> Сбросить -> Сбросить до заводских настроек и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс.
Подчеркнем, если смартфон Xiaomi завис один раз, это не повод для паники.
Но если зависания Xiaomi стали регулярными, необходимо понять, что происходит с гаджетом, ведь любое зависание может привести к очень неприятным последствиям, вплоть до потери данных.
Иногда телефоны Xiaomi начинают тормозить и неправильно работать из-за износа комплектующих. В таком случае остается сделать капитальный ремонт телефона или купить новый.
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