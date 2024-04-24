Для того, чтобы выполнить перезагрузку смартфона Xiaomi необходимо в первую очередь выполнить простую инструкцию: из любого удобного места нажать и удерживать кнопку Power, отвечающую за включение и выключение экрана.

На экране появится меню, в котором будут предложены четыре действия: «Режим полета», «Без звука», «Перезагрузка» и «Выключение». Нажмите «Перезагрузить» и подождите, пока смартфон Xiaomi перезагрузится.

Для того, чтобы перезагрузить смартфон Xiaomi можно также воспользоваться сенсорным помощником.

Если смартфон Xiaomi не включается, может помочь подключение к зарядному устройству.

зарядка смартфона

Необходимо подождать, пока гаджет зарядится, а затем попытаться включить его.

Один из самых радикальных способов перезагрузки Xiaomi – сброс до заводских настроек.

Но необходимо помнить, что это приведет к удалению всех данных на телефоне и необходимо сделать резервную копию.

Чтобы сбросить Xiaomi до заводских настроек, зайдите в настройки смартфона-> Сбросить -> Сбросить до заводских настроек и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс.

Подчеркнем, если смартфон Xiaomi завис один раз, это не повод для паники.

смартфон Xiaomi

Но если зависания Xiaomi стали регулярными, необходимо понять, что происходит с гаджетом, ведь любое зависание может привести к очень неприятным последствиям, вплоть до потери данных.

Иногда телефоны Xiaomi начинают тормозить и неправильно работать из-за износа комплектующих. В таком случае остается сделать капитальный ремонт телефона или купить новый.

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