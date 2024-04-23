Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить закусочный пирог на основе капусты – вкусный и горячий, и холодный.
"Этот пирог очень вкусный, а готовится очень просто и легко", – советует "Мастер Шеф" Глинская.
Для приготовления вкусного капустного пирога "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- капуста (белокочанная или пекинская) – 400 г
- йогурт белый или сметана (до 10% жирности) – 200 г
- яйца – 3 шт.
- разрыхлитель - 5 г
- мука – 120 г
- зелень (укроп, петрушка)
- соль – по вкусу
- сливочное масло для смазывания формы
Капусту нарезаем, солим и разминаем.
"Если у вас белокочанная капуста, надо помять ее хорошо, сильно, чтобы капуста стала мягкой. Пекинскую капусту так сильно не нужно делать. Просто вот так несколько раз чуть-чуть – и все, достаточно", – объясняет "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.
Чтобы приготовить тесто, сначала смешиваем до однородности, яйца, муку и разрыхлитель, затем добавляем йогурт или сметану и снова все перемешиваем. Готовое тесто смешиваем с капустой и зеленью.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская использовала разъемную форму диаметром 22 см. Смазываем форму маслом, немного присыпаем мукой, равномерно выкладываем тесто с капустой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35-40 минут.
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