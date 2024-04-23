Победительница второго сезона, а также бывшая судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам рецепт вкуснейшего пирога из доступных ингредиентов.

Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить закусочный пирог на основе капусты – вкусный и горячий, и холодный.

"Этот пирог очень вкусный, а готовится очень просто и легко", – советует "Мастер Шеф" Глинская.

Для приготовления вкусного капустного пирога "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

капуста (белокочанная или пекинская) – 400 г

йогурт белый или сметана (до 10% жирности) – 200 г

яйца – 3 шт.

разрыхлитель - 5 г

мука – 120 г

зелень (укроп, петрушка)

соль – по вкусу

сливочное масло для смазывания формы

Капусту нарезаем, солим и разминаем.

"Если у вас белокочанная капуста, надо помять ее хорошо, сильно, чтобы капуста стала мягкой. Пекинскую капусту так сильно не нужно делать. Просто вот так несколько раз чуть-чуть – и все, достаточно", – объясняет "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

Чтобы приготовить тесто, сначала смешиваем до однородности, яйца, муку и разрыхлитель, затем добавляем йогурт или сметану и снова все перемешиваем. Готовое тесто смешиваем с капустой и зеленью.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская использовала разъемную форму диаметром 22 см. Смазываем форму маслом, немного присыпаем мукой, равномерно выкладываем тесто с капустой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35-40 минут.

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