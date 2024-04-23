На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить нежные булочки с мясной начинкой на сковороде.
Это очень простое в приготовлении и невероятно вкусное блюдо, которое заменит вам и пирожки, и пельмени. В нем идеально сочетаются сочная мясная начинка, нежное тесто и хрустящая зажаренная корочка.
Для приготовления теста "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:
- 250 г муки
- 5 г сахара
- 140 г теплой воды
- 7 г сухих дрожжей
- 2 г соли
- 10 г растительного масла
Для начинки нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 200 г фарша свиного
- 15 г зеленого лука
- соль, перец, паприка, сухой чеснок
- 10 г соуса унаги
- 3 г кунжутного масла
- 30 г воды
Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает теплую воду с сахаром и дрожжами и оставляет эту смесь на 5 минут. После этого добавляют муку, растительное масло, соль и замешивает тесто. Готовое тесто накрываем полотенцем и оставляем подходить – на 30-40 минут в теплом месте.
Чтобы приготовить начинку для булочек, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво просто добавляет в фарш соль, перец, паприку, сухой чеснок, кунжутное масло, соус унаги, воду и мелко нарезанный зеленый лук.
Из теста "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво делает колбаску, разрезает ее на шайбы, тоненько раскачивает их, выкладывает внутрь по 1 чайной ложке мясной начинки и формирует булочки, как на видео.
Такие булочки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает на сковороду, наливает воду и готовит в течение 7-10 минут, периодически переворачивая. Готовые булочки посыпаем кунжутом и можно наслаждаться.
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