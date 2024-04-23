Известный шеф-повар и ресторатор, звезда "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предложил рецепт оригинального блюда с мясом, которое заменит пельмени и пирожки.

На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить нежные булочки с мясной начинкой на сковороде.

Это очень простое в приготовлении и невероятно вкусное блюдо, которое заменит вам и пирожки, и пельмени. В нем идеально сочетаются сочная мясная начинка, нежное тесто и хрустящая зажаренная корочка.

Для приготовления теста "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет:

250 г муки

5 г сахара

140 г теплой воды

7 г сухих дрожжей

2 г соли

10 г растительного масла

Для начинки нам понадобятся следующие ингредиенты:

200 г фарша свиного

15 г зеленого лука

соль, перец, паприка, сухой чеснок

10 г соуса унаги

3 г кунжутного масла

30 г воды

Сначала "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает теплую воду с сахаром и дрожжами и оставляет эту смесь на 5 минут. После этого добавляют муку, растительное масло, соль и замешивает тесто. Готовое тесто накрываем полотенцем и оставляем подходить – на 30-40 минут в теплом месте.

Чтобы приготовить начинку для булочек, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво просто добавляет в фарш соль, перец, паприку, сухой чеснок, кунжутное масло, соус унаги, воду и мелко нарезанный зеленый лук.

Из теста "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво делает колбаску, разрезает ее на шайбы, тоненько раскачивает их, выкладывает внутрь по 1 чайной ложке мясной начинки и формирует булочки, как на видео.

Такие булочки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выкладывает на сковороду, наливает воду и готовит в течение 7-10 минут, периодически переворачивая. Готовые булочки посыпаем кунжутом и можно наслаждаться.

Последние новости Украины:

Очень оригинально и вкусно: рецепт салата от судьи "Мастер Шеф" Хименеса-Браво.

Хименес-Браво дал оригинальный рецепт омлета.

Такую овсянку вы полюбите: Эктор Хименес-Браво поделился вкусным рецептом.