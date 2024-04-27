Мошенники разработали новый метод обмана, который особенно часто направлен на пенсионеров. Эта схема, известная как "Вам посылка", была обнаружена полицией. О новой мошеннической схеме "Вам посылка" сообщили в киберполиции.
Мошенники посылают пользователям сообщения SMS, в которых сообщают о прибытии посылки, но утверждают, что они не могут ее доставить из-за отсутствия адреса. Чтобы указать адрес, они предлагают перейти по ссылке.
Однако эта ссылка приводит к тому, что мошенники получают доступ к банковским картам человека.
Чтобы избежать стать жертвой этой схемы, следует придерживаться нескольких простых правил:
- Никогда не переходите по сомнительным ссылкам.
- Проверяйте данные о поступлении посылки на официальных сайтах почтовых служб или в соответствующих приложениях.
- Перед вводом данных проверяйте правильность URL сайта.
- Заведите отдельную интернет-карту специально для онлайн-покупок.
- Используйте оплату после получения, чтобы свести к минимуму риски потери средств.
- Никогда не передавайте посторонним лицам коды-подтверждения, поступающие в SMS-сообщениях или через приложения почтовых служб и банков.
При даже малейшем подозрительном сообщении лучше отказаться от перехода по ссылке и проверить информацию самостоятельно.
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