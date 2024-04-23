Легкий, полезный, очень вкусный и невероятно быстрый в приготовлении – это все о весеннем салате, рецептом которого поделился шеф-повар, ресторатор и победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко.

А основным ингредиентом в этом салате является не молодая капуста и даже не редис, а руккола.

«Такой хрустящий, такой сочный, такой весенний — салат с рукколой. Еще и рецепт до невозможного простой. Ну как здесь можно удержаться?», - отмечал Евгений Клопотенко на своей странице в Инстаграм.

Рецепт весеннего салата.

Победитель «Мастер Шеф» также выразил уверенность, что разнообразие текстур и вкусов заставит каждого, кто попробует его, млеть от удовольствия.

«Дело в том, что мы возьмем одно сочное яблочко, польем его соком лимона для выраженной кислинки (и чтобы не темнело), ​​добавим к нему 50 г измельченного хрустящего арахиса. Смешаем их со 120-230 г рукколы и несколькими веточками измельченной душистой мяты», - рассказал Клопотенко о ходе приготовления салата.

Рецепт весеннего салата.

Далее блюдо дополняем –3 ст.л масла и соком лимона. Соль и специи можно добавлять по вкусу.

Для еще большего аромата Клопотенко также советует добавить в блюдо специи для салатов.

«Добавьте щепотку и можете отправляться в гастрономическое путешествие. Вам захочется воспроизводить этот божественный вкус снова и снова», – уверял Евгений Клопотенко.

Рецепт весеннего салата.

Многим подписчикам на страницу Евгения Клопотенко очень понравился такой рецепт:

«Вкусный салатик»,

«Люблю такие салатики, конечно, меньше растительного масла. Вместо яблока, клубника или банан»,

«Вкуснятина»,

«Выглядит так аппетитно»,

«Хороший рецепт»,

"Прекрасно!",

«Сочный»,

«По-настоящему весенний салатик».

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Евгений Клопотенко дал отличный рецепт блюда из молодой капусты.

Также напомним, что Клопотенко дал рецепт завтрака, который превзойдет все остальные.