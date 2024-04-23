А основным ингредиентом в этом салате является не молодая капуста и даже не редис, а руккола.
«Такой хрустящий, такой сочный, такой весенний — салат с рукколой. Еще и рецепт до невозможного простой. Ну как здесь можно удержаться?», - отмечал Евгений Клопотенко на своей странице в Инстаграм.
Рецепт весеннего салата.
Победитель «Мастер Шеф» также выразил уверенность, что разнообразие текстур и вкусов заставит каждого, кто попробует его, млеть от удовольствия.
«Дело в том, что мы возьмем одно сочное яблочко, польем его соком лимона для выраженной кислинки (и чтобы не темнело), добавим к нему 50 г измельченного хрустящего арахиса. Смешаем их со 120-230 г рукколы и несколькими веточками измельченной душистой мяты», - рассказал Клопотенко о ходе приготовления салата.
Рецепт весеннего салата.
Далее блюдо дополняем –3 ст.л масла и соком лимона. Соль и специи можно добавлять по вкусу.
Для еще большего аромата Клопотенко также советует добавить в блюдо специи для салатов.
«Добавьте щепотку и можете отправляться в гастрономическое путешествие. Вам захочется воспроизводить этот божественный вкус снова и снова», – уверял Евгений Клопотенко.
Рецепт весеннего салата.
Многим подписчикам на страницу Евгения Клопотенко очень понравился такой рецепт:
«Вкусный салатик»,
«Люблю такие салатики, конечно, меньше растительного масла. Вместо яблока, клубника или банан»,
«Вкуснятина»,
«Выглядит так аппетитно»,
«Хороший рецепт»,
"Прекрасно!",
«Сочный»,
«По-настоящему весенний салатик».
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Евгений Клопотенко дал отличный рецепт блюда из молодой капусты.
Также напомним, что Клопотенко дал рецепт завтрака, который превзойдет все остальные.