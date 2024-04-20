Господиня поділилася дуже оригінальною ідеєю, як просто та бюджетно прикрасити паску до Великодня.

Прикрасити свої великодні пасочки так, щоб було смачно, гарно і оригінально намагаються багато господинь.

Найпростіший спосіб – за допомогою глазурі, горіхів, цукатів і сухофруктів.

Також паски прикрашають шоколадом, пряничками, зефіром, безе і навіть сухими квітами. Завдяки тому, що свжі ягоди тепер є у супермаркетах цілий рік, паски прикрашають полуницею, ожиною, малиною.

Ще однією оригінальною ідеєю, за допомогою якої можна небанально прикрасити паску поділилася кулінарний блогер Іванна Онисько. Це - смачні вербові гілочки.

Для їх приготування знадобляться соломка, міні маршмелоу, цукрова пудра.

Як небанально і без зайвих витрат прикрасити паску.

Процес приготування дуже простий.

«З маршмелоу зрізати верхній НЕ липкий шар. (В середині воно дуже липке тому з легкістю прикріпиться до соломки. ) Прикріплюємо липке маршмелоу,на соломку і формуємо типу вербові котики. Потім присипаємо пудрою для гарного ефекту. І ось так -легко і досить дешево можна власноруч приготувати декор», - розповіла кулінар.

Як небанально і без зайвих витрат прикрасити паску.

Цю ідею декору пасок підтримали підписниці на сторінку фудблогерки:

«Обовʼязково спробую»,

«Обов’язково спробуємо зробити»,

«Оригінально!»,

«Дуже цікава ідея для декору. І проста»,

«Дуже класна та цікава ідея декору. Ще й так просто»,

«Дуже креативно».

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