Прикрасити свої великодні пасочки так, щоб було смачно, гарно і оригінально намагаються багато господинь.
Найпростіший спосіб – за допомогою глазурі, горіхів, цукатів і сухофруктів.
Також паски прикрашають шоколадом, пряничками, зефіром, безе і навіть сухими квітами. Завдяки тому, що свжі ягоди тепер є у супермаркетах цілий рік, паски прикрашають полуницею, ожиною, малиною.
Ще однією оригінальною ідеєю, за допомогою якої можна небанально прикрасити паску поділилася кулінарний блогер Іванна Онисько. Це - смачні вербові гілочки.
Для їх приготування знадобляться соломка, міні маршмелоу, цукрова пудра.
Як небанально і без зайвих витрат прикрасити паску.
Процес приготування дуже простий.
«З маршмелоу зрізати верхній НЕ липкий шар. (В середині воно дуже липке тому з легкістю прикріпиться до соломки. ) Прикріплюємо липке маршмелоу,на соломку і формуємо типу вербові котики. Потім присипаємо пудрою для гарного ефекту. І ось так -легко і досить дешево можна власноруч приготувати декор», - розповіла кулінар.
Як небанально і без зайвих витрат прикрасити паску.
Цю ідею декору пасок підтримали підписниці на сторінку фудблогерки:
«Обовʼязково спробую»,
«Обов’язково спробуємо зробити»,
«Оригінально!»,
«Дуже цікава ідея для декору. І проста»,
«Дуже класна та цікава ідея декору. Ще й так просто»,
«Дуже креативно».
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