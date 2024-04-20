Хозяйка поделилась очень оригинальной идеей, как просто и бюджетно украсить пасху.

Украсить свои пасхальные паски так, чтобы было вкусно, красиво и оригинально стараются многие хозяйки.

Самый простой способ – с помощью глазури, орехов, цукатов и сухофруктов.

Также паски украшают шоколадом, пряничками, зефиром, безе и даже сухими цветами. Благодаря тому, что свежие ягоды теперь есть в супермаркетах круглый год, паскки украшают клубникой, ежевикой, малиной.

Еще одной оригинальной идеей, с помощью которой можно небанально украсить паску поделилась кулинарный блоггер Иванна Онисько. Это – вкусные ивовые веточки.

Для их приготовления понадобятся соломка, мини маршмелоу, сахарная пудра.

Как небанально и без лишних затрат украсить паску.

Процесс приготовления очень простой.

«С маршмелоу срезать верхний не липкий слой. (В середине оно очень липкое поэтому с легкостью прикрепится к соломке.) Прикрепляем липкое маршмелоу, на соломку и формируем типа ивовых котиков. Затем присыпаем пудрой для хорошего эффекта. И вот так легко и довольно дешево можно собственноручно приготовить декор», - рассказала кулинар.

Как небанально и без лишних затрат украсить паску.

Эту идею декора пасок поддержали подписницы на страницу фудблогера:

«Обязательно попробую»,

«Обязательно попробуем сделать»,

«Оригинально!»,

«Очень интересная идея для декора. И просто»,

«Очень классная и интересная идея декора. Еще так просто»,

«Очень креативно» .

Последние новости Украины:

Паска мягкая внутри и хрустящая снаружи: Евгений Клопотенко показал, как быстро приготовить и без заморочек.

Такая творожная паска будет нежной и ароматной: Мартыновская поделилась блестящим рецептом.

Рецепт великолепной закуски на Пасхальный стол: станет настоящим хитом.