Украсить свои пасхальные паски так, чтобы было вкусно, красиво и оригинально стараются многие хозяйки.
Самый простой способ – с помощью глазури, орехов, цукатов и сухофруктов.
Также паски украшают шоколадом, пряничками, зефиром, безе и даже сухими цветами. Благодаря тому, что свежие ягоды теперь есть в супермаркетах круглый год, паскки украшают клубникой, ежевикой, малиной.
Еще одной оригинальной идеей, с помощью которой можно небанально украсить паску поделилась кулинарный блоггер Иванна Онисько. Это – вкусные ивовые веточки.
Для их приготовления понадобятся соломка, мини маршмелоу, сахарная пудра.
Как небанально и без лишних затрат украсить паску.
Процесс приготовления очень простой.
«С маршмелоу срезать верхний не липкий слой. (В середине оно очень липкое поэтому с легкостью прикрепится к соломке.) Прикрепляем липкое маршмелоу, на соломку и формируем типа ивовых котиков. Затем присыпаем пудрой для хорошего эффекта. И вот так легко и довольно дешево можно собственноручно приготовить декор», - рассказала кулинар.
Как небанально и без лишних затрат украсить паску.
Эту идею декора пасок поддержали подписницы на страницу фудблогера:
«Обязательно попробую»,
«Обязательно попробуем сделать»,
«Оригинально!»,
«Очень интересная идея для декора. И просто»,
«Очень классная и интересная идея декора. Еще так просто»,
«Очень креативно» .
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