Много владельцев автомобилей сталкивались с такой проблемой, что стеклоподъемник не опускает стекло до конца. Стало известно, почему так происходит.

Когда столбик термометра постоянно ползет вверх, а в автомобиле вышел из строя кондиционер, или его просто нет, каждый водитель открывает окна. Еще бы, даже слегка приоткрытые окна позволяют воздуху циркулировать хотя бы чуть-чуть и это однозначно помогает не превратить салон автомобиля в баню. Вот только многие водители сталкиваются с довольно распространенной проблемой – неполным погружением стекла в авто.

И действительно, теплый летний ветерок, дующий в окно, это всегда приятно. Правда, если путь предусматривает запыленную грунтовку, то весь мусор с улицы через окна попадает в салон автомобиля и легкие пассажиров.

Вместе с тем, у каждого, хоть раз ездившего на заднем ряду, возникает вопрос, почему задние окна в некоторых четырехдверных легковых автомобилях полностью не опускаются.

Многие связывают это с безопасностью, потому что на заднем сиденье автомобиля обычно сидят дети или домашние животные. Соответственно, стекло, которое не опускается полностью, многим кажется дополнением других опций безопасности: креплений для автокресел и детских замков (нельзя открыть изнутри).

Как оказалось, безопасность является лишь побочным эффектом того, что стекло на задней двери невозможно опустить до конца.

На самом же деле секрет в недостатке пространства для окна. Да, в большинстве легковых авто, особенно компактных моделях, двери не четко прямоугольны. По всей вероятности, они заходят на колесную арку и имеют соответствующий вырез. Поэтому стекло не помещается внутрь дверной карты целиком.

Правда, дизайнеры постоянно трудятся над данной проблемой. Так, в некоторых моделях авто задние окна состоят из двух деталей: большей и меньшей. Первая полностью опускается и прячется внутрь двери. Меньший элемент расположен именно над колесной аркой и не двигается вообще.

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