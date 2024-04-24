Опытные водители поделились с молодыми коллегами лайфхаком, почему важно всегда в салоне автомобиля иметь лимон.

Никто не станет отрицать, что когда водитель засыпает за рулём, даже если едет один, он создаёт огромную угрозу всем участникам дорожного движения. При этом главный фактор при неожиданном засыпании водителя хорошо известен – это переутомление, накопление недосыпания или "невыспанность" из-за поверхностного сна.

И правда, если соблюдать все правила, то на протяжении 24 часов водитель может находиться за рулём в общей сложности не более 9 часов. В порядке исключения — 10 часов, если это не чаще двух раз в неделю. А если водитель исчерпал время управления транспортным средством, но поблизости нет места стоянки или отдыха, то с соблюдением мер предосторожности и безопасности время передвижения можно увеличить на час или два.

Вот только в реальности не все и не всегда этих норм придерживаются. Именно в таких ситуациях водители могут воспользоваться проверенным способом взбодриться с помощью лимона.

Так, опытные водители всегда имеют в наличии лимон в салоне автомобиля, если планируется долгая дорога в ночное время. Они знают, что если берет верх усталость, то можно съесть несколько долек лимона или просто положить кусочек плода под язык и резко взбодриться.

Все дело в том, что апельсин, лимон, грейпфрут, лайм, бергамот и кумкват – все большое и дружное семейство цитрусовых содержит настолько много витамина С, что оказывает бодрящий и тонизирующий эффект на каждого человека.

Важно!

Продукт не рекомендуется людям с язвой желудка. Кроме этого, он может спровоцировать нарушения в работе поджелудочной железы, обострение энтерита, колита и острого гастроэнтероколита.

Если же водителя после лимона продолжает клонить в сон - лучше сделать остановку и отдохнуть. Вероятно, автомобилисту поможет только длительный сон, поэтому без перерыва не обойтись.

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