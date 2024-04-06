Експерти вивчили дані, щоб виявити моделі, що продаються сьогодні, які втрачають найбільший відсоток своєї вартості за перші три роки володіння.

Знецінювання автомобіля - це не найгірші новини, пов'язані з машиною.

Однак, якщо ви купуєте уживану машину і робите ретельний вибір, ця інформація може допомогти вам.

Просто майте на увазі, що автомобіль, який спочатку сильно втрачає ціну, швидше за все, продовжить знецінюватися швидше, ніж конкуренти.

DS 3 E-Tense – моделлю, яка втрачає найбільший відсоток своєї вартості після трьох років володіння, є DS 3 E-Tense, невеликий електричний позашляховик, серед ключових конкурентів якого є Hyundai Kona Electric, Kia Niro EV та MG ZS EV.

Maserati Ghibli. Можливо, ви не здивуєтеся, побачивши в цьому списку високопродуктивний автомобіль з двигуном V6, але масштаб знецінювання Ghibli за три роки заслуговує на увагу.

Opel Corsa Electric. Звичайний Vauxhall Corsa - один з найбільш продаваних нових автомобілів, і ця суто електрична версія пропонує багато тих же переваг, що і цей автомобіль, а саме: вигідну ціну і безліч стандартних комплектацій за ваші гроші.

Nissan Leaf. Оригінальний Nissan Leaf був одним із перших невеликих електромобілів, що продавалися у великих кількостях, і новітня версія удосконалила цю формулу.

Також у список потрапив Vauxhall Mokka Electric та Maserati Quattroporte.

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