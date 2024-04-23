Винегрет – один из самых популярных среди украинцев салат, ведь он готовится из доступных ингредиентов, очень просто, а получается суперполезным и вкусным.

Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", популярная фудблогерка Татьяна Юшина показала, как благодаря заправке сделать винегрет невероятно вкусным.

"Вы не любите винегрет? Нет. Вы просто не умеете его вкусно готовить. По этому рецепту он получается просто невероятно вкусным", - подчеркнула кулинар.

Ее секретным ингредиентом являются маринованные грибы, но самое главное в винегрете – это заправка. "Никогда не заправляйте винегрет просто растительным маслом! Попробуйте сделать вкусную заправку, вы будете удивлены, насколько изменится вкус! Также попробуйте добавить маринованные грибы (любые) – это очень вкусно!", – советует Татьяна Юшина.

Для приготовления винегрета нам понадобятся следующие ингредиенты:

свекла – 5 шт.

картофель – 3 шт.

морковь – 3 шт.

грибы маринованные (любые)

зеленый лук - пучок

маринованные огурцы

зеленый горошек консервированный - 1 банка

Для заправки кулинар берет следующие ингредиенты:

масло – 50 г

сок половины лимона или 2 ст.л. уксуса

сахар – 2 ч.л.

соль - щепотка

горчица французская – 2 ч.л.

Свеклу, картофель и морковь хорошо моем, целиком отвариваем до готовности, а затем даем остыть и чистим от кожуры.

Свеклу кулинар нарезает кубиками и немного поливает ее растительным маслом, чтобы она не красила другие овощи в свой цвет.

Картофель, морковь и соленые огурцы также нарезаем кубиками, добавляем к свекле. Также добавляем маринованные грибы, мелко нарезанный зеленый лук и консервированный горошек.

Чтобы приготовить заправку, просто сбиваем все ингредиенты до однородности. Заправляем винегрет, перемешиваем – и можно наслаждаться.

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