Автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", популярная фудблогерка Татьяна Юшина показала, как благодаря заправке сделать винегрет невероятно вкусным.
Ее секретным ингредиентом являются маринованные грибы, но самое главное в винегрете – это заправка.
"Никогда не заправляйте винегрет просто растительным маслом! Попробуйте сделать вкусную заправку, вы будете удивлены, насколько изменится вкус! Также попробуйте добавить маринованные грибы (любые) – это очень вкусно!", – советует Татьяна Юшина.
Для приготовления винегрета нам понадобятся следующие ингредиенты:
- свекла – 5 шт.
- картофель – 3 шт.
- морковь – 3 шт.
- грибы маринованные (любые)
- зеленый лук - пучок
- маринованные огурцы
- зеленый горошек консервированный - 1 банка
Для заправки кулинар берет следующие ингредиенты:
- масло – 50 г
- сок половины лимона или 2 ст.л. уксуса
- сахар – 2 ч.л.
- соль - щепотка
- горчица французская – 2 ч.л.
Свеклу, картофель и морковь хорошо моем, целиком отвариваем до готовности, а затем даем остыть и чистим от кожуры.
Свеклу кулинар нарезает кубиками и немного поливает ее растительным маслом, чтобы она не красила другие овощи в свой цвет.
Картофель, морковь и соленые огурцы также нарезаем кубиками, добавляем к свекле. Также добавляем маринованные грибы, мелко нарезанный зеленый лук и консервированный горошек.
Чтобы приготовить заправку, просто сбиваем все ингредиенты до однородности. Заправляем винегрет, перемешиваем – и можно наслаждаться.
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