В этот раз на своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как в ее семье каждый год делают крашенки на Пасху.

Покраска яиц с помощью луковой шелухи – это наиболее доступный и при этом очень интересный способ.

"Эта традиция неизменна для нас с тех пор, как бабушка впервые показала, как их делать. Вспоминаю, как за две недели до Пасхи всю шелуху от лука мы собирали в пакетик, откладывали порванные на пальцах колготки, а затем, в день приготовления крашенок, шли с сестрой собирать красивые листочки и делать такие невероятные пасхальные яйца", - вспоминает участница "Мастер Шеф ".

Чтобы приготовить невероятные пасхальные яйца в луковой шелухе, звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет такие ингредиеты:

яйца – 5 шт.

луковая шелуха

красивые листочки и цветки

уксус – 2 ст.л.

соль – 1 ч.л.

Яйца отвариваем вкрутую. К каждому яйцу звезде "Мастер Шеф" аккуратно прикладывает листок или цветочек и плотно заворачивает его в клочки ненужных чулок или колготок, а края завязывает нитью.

Делаем отвар луковой шелухи с добавлением уксуса и соли. В горячий отвар окунаем завернутые яйца и даем им покраситься.

"Моим любимым узором был и есть клевер", – добавила звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

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