В этот раз на своей странице в Instagram звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как в ее семье каждый год делают крашенки на Пасху.
Покраска яиц с помощью луковой шелухи – это наиболее доступный и при этом очень интересный способ.
"Эта традиция неизменна для нас с тех пор, как бабушка впервые показала, как их делать. Вспоминаю, как за две недели до Пасхи всю шелуху от лука мы собирали в пакетик, откладывали порванные на пальцах колготки, а затем, в день приготовления крашенок, шли с сестрой собирать красивые листочки и делать такие невероятные пасхальные яйца", - вспоминает участница "Мастер Шеф ".
Чтобы приготовить невероятные пасхальные яйца в луковой шелухе, звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет такие ингредиеты:
- яйца – 5 шт.
- луковая шелуха
- красивые листочки и цветки
- уксус – 2 ст.л.
- соль – 1 ч.л.
Яйца отвариваем вкрутую. К каждому яйцу звезде "Мастер Шеф" аккуратно прикладывает листок или цветочек и плотно заворачивает его в клочки ненужных чулок или колготок, а края завязывает нитью.
Делаем отвар луковой шелухи с добавлением уксуса и соли. В горячий отвар окунаем завернутые яйца и даем им покраситься.
"Моим любимым узором был и есть клевер", – добавила звезда "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.
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