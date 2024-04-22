Если вы ищете рецепт идеальной глазури для пасочек, то судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво предлагает свой оригинальный вариант.

В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить самую простую глазурь для паски на основе сгущенки.

Глазурь для паски по этому рецепту получается невероятно вкусной, красивой, не липнет, готовится максимально просто и быстро.⠀

Для приготовления такой глазури на паску "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет только два ингредиента:

сгущенка – 130 г

сухое молоко – 60 г

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сначала просеивает сухое молоко, а затем добавляет его в сгущенку и просто перемешивает до однородности. Наносить такую ​​глазурь можно на еще теплые пасочки.

Ранее победительница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала свой рецепт идеальной глазури на паску. Для ее приготовления нам понадобится 1 яичный белок, 50 г сахара, 1 г желатина (замачиваем его в 5 г воды), а также 1/4 ч.л. лимонного сока.

Сахар вместе с белком звезда "Мастер Шеф" прогревает на паровой бане до полного растворения сахара. После этого снимаем смесь с паровой бани и взбиваем ее миксером, постепенно увеличивая скорость, чтобы она стала белой и глянцевой.

В конце добавляем замоченный и прогретый желатин, лимонный сок и взбиваем глазурь еще несколько минут.

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