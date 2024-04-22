В этот раз на своей странице в Instagram судья "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как приготовить самую простую глазурь для паски на основе сгущенки.
Глазурь для паски по этому рецепту получается невероятно вкусной, красивой, не липнет, готовится максимально просто и быстро.⠀
Для приготовления такой глазури на паску "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет только два ингредиента:
- сгущенка – 130 г
- сухое молоко – 60 г
"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво сначала просеивает сухое молоко, а затем добавляет его в сгущенку и просто перемешивает до однородности. Наносить такую глазурь можно на еще теплые пасочки.
Ранее победительница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала свой рецепт идеальной глазури на паску. Для ее приготовления нам понадобится 1 яичный белок, 50 г сахара, 1 г желатина (замачиваем его в 5 г воды), а также 1/4 ч.л. лимонного сока.
Сахар вместе с белком звезда "Мастер Шеф" прогревает на паровой бане до полного растворения сахара. После этого снимаем смесь с паровой бани и взбиваем ее миксером, постепенно увеличивая скорость, чтобы она стала белой и глянцевой.
В конце добавляем замоченный и прогретый желатин, лимонный сок и взбиваем глазурь еще несколько минут.
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