Победительница второго сезона, а также экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить творожную паску с молочной глазурью.
Для приготовления пышной паски на творожном тесте "Мастер Шеф" Глинская использует следующие ингредиенты (на 4 пасочки примерно по 320 г):
- творог 9% - 350 г
- масло сливочное – 180 г
- сахар – 180 г
- яйца – 4 шт.
- мука – 270 г
- разрыхлитель - 10 г
- изюм (можно брать такод цукаты, сушеную клюкву или вишню) - 100 г
- ванильный сахар
- куркума – 1 г
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.
Чтобы приготовить творожное тесто для паски, сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает муку с разрыхлителем, ванильным сахаром и куркумой.
Мягкое сливочное масло взбиваем миксером до посветления и пышности (примерно 3-5 минут). Затем добавляем яйца, сахар и хорошо вымешиваем. Добавляем творог и снова вымешиваем.
Далее добавляем смесь сухих ингредиентов и снова замешиваем до однородности. В конце добавляем в тесто предварительно промытый и просушенный изюм.
"Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает готовое тесто в бумажные формы (диаметр и высота 9 см) на 2/3 их высоты. Выпекаем паски в разогретой до 170 градусов духовке примерно 50-55 минут.
Чтобы приготовить молочную глазурь для пасок, "Мастер Шеф" Глинская берет:
- молоко сгущенное – 150 г
- сахарная пудра – 40 г
- молоко сухое – 50 г
Просто смешиваем все ингредиенты до однородности и покрываем этой глазурью паски, когда они полностью охладятся. Украшаем паски на свой вкус.
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