Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предложила украинцам рецепт мягкой паски, которая получается еще вкуснее благодаря молочной глазури.

Победительница второго сезона, а также экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить творожную паску с молочной глазурью.

Для приготовления пышной паски на творожном тесте "Мастер Шеф" Глинская использует следующие ингредиенты (на 4 пасочки примерно по 320 г):

творог 9% - 350 г

масло сливочное – 180 г

сахар – 180 г

яйца – 4 шт.

мука – 270 г

разрыхлитель - 10 г

изюм (можно брать такод цукаты, сушеную клюкву или вишню) - 100 г

ванильный сахар

куркума – 1 г

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Чтобы приготовить творожное тесто для паски, сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает муку с разрыхлителем, ванильным сахаром и куркумой.

Мягкое сливочное масло взбиваем миксером до посветления и пышности (примерно 3-5 минут). Затем добавляем яйца, сахар и хорошо вымешиваем. Добавляем творог и снова вымешиваем.

Далее добавляем смесь сухих ингредиентов и снова замешиваем до однородности. В конце добавляем в тесто предварительно промытый и просушенный изюм.

"Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает готовое тесто в бумажные формы (диаметр и высота 9 см) на 2/3 их высоты. Выпекаем паски в разогретой до 170 градусов духовке примерно 50-55 минут.

Чтобы приготовить молочную глазурь для пасок, "Мастер Шеф" Глинская берет:

молоко сгущенное – 150 г

сахарная пудра – 40 г

молоко сухое – 50 г

Просто смешиваем все ингредиенты до однородности и покрываем этой глазурью паски, когда они полностью охладятся. Украшаем паски на свой вкус.

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