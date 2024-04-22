В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала, как замариновать и запечь сало на Пасху, чтобы оно было максимально вкусным.
"Вкусно как на Пасхальный стол, так и просто к борщу", – советует шеф-повар.
Чтобы приготовить невероятно вкусное запеченное сало, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- сало с прослойкой мяса не соленое (шеф-повар взяла щековину) - 1 кг
- чеснок – 50 г
- горчица крепкая – 50 г
- перец черный молотый – по вкусу
- щепотка соли
- копченая паприка – 2 ст.л.
- соевый соус – 3 ст.л.
Для маринада чеснок натираем на терке, смешиваем его с горчицей, соевым соусом, солью, перцем и паприкой. Со всех сторон натираем кусок сала этой смесью и отправляем его в холодильник минимум на 5 часов, чтобы оно хорошо промариновалось.
Замаринованное сало шеф-повар заворачивает в фольгу и ставит запекаться в разогретой до 170 градусов духовке в течение 1,5 часов, а затем разворачивает фольгу, увеличивает температуру до 200 градусов и запекает еще 15 минут.
Готовое сало достаем из духовки, даем отдохнуть примерно 30 минут, а затем можно нарезать и наслаждаться.
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