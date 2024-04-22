Запеченное сало по этому рецепту получается невероятно вкусным и сочным, будет идеальным вариантом как для праздничного стола, так и просто дополнением к борщу.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ показала, как замариновать и запечь сало на Пасху, чтобы оно было максимально вкусным.

"Вкусно как на Пасхальный стол, так и просто к борщу", – советует шеф-повар.

Чтобы приготовить невероятно вкусное запеченное сало, нам понадобятся следующие ингредиенты:

сало с прослойкой мяса не соленое (шеф-повар взяла щековину) - 1 кг

чеснок – 50 г

горчица крепкая – 50 г

перец черный молотый – по вкусу

щепотка соли

копченая паприка – 2 ст.л.

соевый соус – 3 ст.л.

Для маринада чеснок натираем на терке, смешиваем его с горчицей, соевым соусом, солью, перцем и паприкой. Со всех сторон натираем кусок сала этой смесью и отправляем его в холодильник минимум на 5 часов, чтобы оно хорошо промариновалось.

Замаринованное сало шеф-повар заворачивает в фольгу и ставит запекаться в разогретой до 170 градусов духовке в течение 1,5 часов, а затем разворачивает фольгу, увеличивает температуру до 200 градусов и запекает еще 15 минут.

Готовое сало достаем из духовки, даем отдохнуть примерно 30 минут, а затем можно нарезать и наслаждаться.

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