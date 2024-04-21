Победительница второго сезона и бывшая судья проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, что нужно добавить в фарш, чтобы котлеты были идеальными.

Бывшая звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась элементарным рецептом рубленых куриных котлет, чтобы они были вкусными и сочными.

Чтобы приготовить идеальные рубленые куриные котлеты, нам понадобятся следующие ингредиенты:

филе куриное – 600 г

сыр твердый ("Мастер Шеф" Елизавета Глинская взяла твердую моцареллу) - 100 г

сметана жирностью 10% (можно заменить на йогурт) – 100 г

яйцо – 1 шт.

соль – по вкусу

масло подсолнечное рафинированное для жарки

Такие котлетки готовятся очень просто и быстро, но получаются невероятно вкусными и остаются сочными даже тогда, когда холодные.

Куриное филе "Мастер Шеф" Елизавета Глинская нарезает максимально мелкими кусочками, а сыр натирает на мелкой терке.

Смешиваем нарезанную курицу, тертый сыр, яйцо, сметану или йогурт, добавляем соль по вкусу, по желанию любимые специи и перемешиваем все до однородности.

"Для того чтобы наши котлеты были нежными и сочными, обязательно добавьте сметану или йогурт", - подчеркнула "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

Руками формируем котлетки небольшого размера, немного приплюснутые, чтобы они быстренько приготовились. Обжариваем котлеты на разогретой сковороде с подсолнечным маслом на среднем огне.

"Наши котлеты готовы. Это самые сочные котлеты, которые я только пробовала", – добавила "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

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