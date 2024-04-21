В этот раз на своей странице в Instagram победительница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала рецепт вкуснейших блинов с сыром и петрушкой.

Для приготовления тоненьких и вкусных блинов победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина взяла следующие ингредиенты:

2 яйца

1 стакан муки

1,5 стакана молока

150 г твердого сыра

пучок петрушки

1 зубчик чеснока

1 ч.л. разрыхлителя

1 ч.л. сахара

1 ч.л. соли

1 ст.л. растительного масла

Готовить блины либо можно вручную венчиком, либо блендером, как это сделала победительница "Мастер Шеф".

Сначала блендером "Мастер Шеф" Валерия Матрохина взбивает яйца, затем добавляет сахар, соль и продолжает взбивать до пышной пены. Затем добавляем теплое молоко и перемешиваем.

Далее постепенно добавляем просеянную муку с разрыхлителем и перемешиваем до однородности, чтобы не было комочков. Также добавляем в тесто тертый сыр, мелко нарезанную петрушку и измельченный чеснок, снова перемешиваем.

Миску с готовым тестом победительница "Мастер Шеф" накрывает полотенцем и оставляет немного отдохнуть. Жарим блины на хорошо разогретой сковороде на среднем огне. Для жарки можно немного смазывать сковороду сливочным маслом.

Победительница "Мастер Шеф" решила добавить к блинам тартар из лосося, бланшированную спаржу и голландский соус. Чтобы приготовить тартар, нарезаем рыбу кубиками и добавляем к ней немного лимонного сока и цедры, кунжутного масла, соль, перец и рыбный соус.

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