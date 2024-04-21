В этот раз на своей странице в Instagram победительница двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Валерия Матрохина показала рецепт вкуснейших блинов с сыром и петрушкой.
Для приготовления тоненьких и вкусных блинов победительница "Мастер Шеф" Валерия Матрохина взяла следующие ингредиенты:
- 2 яйца
- 1 стакан муки
- 1,5 стакана молока
- 150 г твердого сыра
- пучок петрушки
- 1 зубчик чеснока
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 1 ч.л. сахара
- 1 ч.л. соли
- 1 ст.л. растительного масла
Готовить блины либо можно вручную венчиком, либо блендером, как это сделала победительница "Мастер Шеф".
Сначала блендером "Мастер Шеф" Валерия Матрохина взбивает яйца, затем добавляет сахар, соль и продолжает взбивать до пышной пены. Затем добавляем теплое молоко и перемешиваем.
Далее постепенно добавляем просеянную муку с разрыхлителем и перемешиваем до однородности, чтобы не было комочков. Также добавляем в тесто тертый сыр, мелко нарезанную петрушку и измельченный чеснок, снова перемешиваем.
Миску с готовым тестом победительница "Мастер Шеф" накрывает полотенцем и оставляет немного отдохнуть. Жарим блины на хорошо разогретой сковороде на среднем огне. Для жарки можно немного смазывать сковороду сливочным маслом.
Победительница "Мастер Шеф" решила добавить к блинам тартар из лосося, бланшированную спаржу и голландский соус. Чтобы приготовить тартар, нарезаем рыбу кубиками и добавляем к ней немного лимонного сока и цедры, кунжутного масла, соль, перец и рыбный соус.
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