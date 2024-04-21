Буженина – одно из самых популярных блюд на Пасху, и нет смысла тратить деньги на магазинную, ведь она готовится очень просто и получается гораздо вкуснее.

Автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты», популярная фудблогерка Татьяна Юшина показала, как приготовить вкусную и сочную буженину на Пасху.⠀

"Традиционное мясное блюдо, которое в Украине готовят к Пасхе) Делать его совсем не сложно, главное выбрать хороший кусок свинины: карбонат или ошеек", - пояснила кулинар.

На 1-1,5 кг свинины нам понадобятся следующие ингредиенты:

горчица крепкая – 2-3 ст.л.

чеснок - головка

соль и перец – по вкусу

лавровый лист – 4-5 шт.

несколько веточек розмарина или тимьяна - по желанию

Мясо сначала обязательно хорошо просушиваем бумажными полотенцами.

Чеснок чистим. Половину зубчиков нарезаем тоненькими слайсами и шпигуем им мясо со всех сторон. Добавляем соль и перец. А также со всех сторон натираем свинину горчицей.

"Именно она хорошо размягчит мясо и сделает его сочным!", - подчеркнула блогерка.

Остальной чеснок натираем, смешиваем с листочками розмарина и мелко поломанными лавровыми листьями. Этой смесью также натираем мясо со всех сторон.

После этого перекладываем мясо в миску, накрываем крышкой и отправляем в холодильник на 8-12 часов, чтобы хорошо промариновалось.

Запекаем буженину либо в посуде с крышкой, либо плотно завернув ее в фольгу. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 1-1,5 часа.

"Если проткнуть готовую буженину ножом, то из нее будет выделяться прозрачный сок. Мясо полностью остудить, затем нарезать тонкими ломтиками и подавать к столу", - добавила Татьяна Юшина.

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