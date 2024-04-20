В 2024 году в Украине значительно выросли пенсии для судей. С января по апрель их средний размер выплат увеличился на 4037 грн, достигнув 103874 грн. В то же время средняя пенсия в стране выросла с 5 385 грн до 5 743 грн.

пенсия, субсидия, выплаты

По данным статистики, 67,5 тысячи украинцев получают пенсию, размер которой не достигает минимального порога. Эти граждане, не имеющие необходимого стажа для выхода на пенсию по возрасту, получают в среднем 1,4 тыс. грн. Между тем, 283 тысяч человек получают минимальную пенсию, которая составляет 2 361 грн.

Среди украинских пенсионеров их общее количество составляет 10,1 миллиона, около 2,7 миллиона продолжают работать, получая в среднем 6 тыс. грн.

Большинство пенсионеров, а именно 2,6 миллиона человек, получают до 3 тыс. грн. в месяц. Также 1,7 миллиона пенсионеров получают выплаты от 3 тыс. до 4 тыс. грн, а 1,8 миллиона – от 4 тыс. до 5 тыс. грн.

пенсия, субсидия, выплаты

Отмечается, что 1,2 миллиона пенсионеров получают выплаты, превышающие 10 тыс. грн. Международная организация труда рекомендует, чтобы минимальный гарантированный доход на пенсии составлял не менее 40% заработка, при этом идеальным считается уровень в 60%. Украина выполняет эту норму только для ограниченных категорий, например судьи могут получать до 80% своей зарплаты.

В целом украинец со средней зарплатой и 35-летним стажем получает пенсию, которая составляет менее 30% его привычного дохода.

Источник: OBOZ.UA

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