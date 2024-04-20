По данным статистики, 67,5 тысячи украинцев получают пенсию, размер которой не достигает минимального порога.

В 2024 году в Украине значительно выросли пенсии для судей. С января по апрель их средний размер выплат увеличился на 4037 грн, достигнув 103874 грн. В то же время средняя пенсия в стране выросла с 5 385 грн до 5 743 грн.

По данным статистики, 67,5 тысячи украинцев получают пенсию, размер которой не достигает минимального порога. Эти граждане, не имеющие необходимого стажа для выхода на пенсию по возрасту, получают в среднем 1,4 тыс. грн. Между тем, 283 тысяч человек получают минимальную пенсию, которая составляет 2 361 грн.

Среди украинских пенсионеров их общее количество составляет 10,1 миллиона, около 2,7 миллиона продолжают работать, получая в среднем 6 тыс. грн.

Большинство пенсионеров, а именно 2,6 миллиона человек, получают до 3 тыс. грн. в месяц. Также 1,7 миллиона пенсионеров получают выплаты от 3 тыс. до 4 тыс. грн, а 1,8 миллиона – от 4 тыс. до 5 тыс. грн.

Отмечается, что 1,2 миллиона пенсионеров получают выплаты, превышающие 10 тыс. грн. Международная организация труда рекомендует, чтобы минимальный гарантированный доход на пенсии составлял не менее 40% заработка, при этом идеальным считается уровень в 60%. Украина выполняет эту норму только для ограниченных категорий, например судьи могут получать до 80% своей зарплаты.

В целом украинец со средней зарплатой и 35-летним стажем получает пенсию, которая составляет менее 30% его привычного дохода.

Источник: OBOZ.UA

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