Проблема медленно работающего телефона может быть вызвана разными факторами, некоторые из которых можно решить самостоятельно, чтобы вернуть устройству его нормальную производительность, воспользуйтесь этими советами.

Медленно реагирующий телефон может быть довольно раздражающим, но перед тем как броситься покупать новый, стоит проверить состояние внутренней памяти устройства. Перегруженная память может значительно замедлить работу гаджета, поэтому важно знать, как освободить память смартфона, чтобы ускорить его функционирование.

Память устройства хранит все фотографии, видео, файлы, данные и приложения, а также системные настройки. Если она полностью заполнена, запуск программ становится сложным, так как им не хватает свободного места. Вот несколько типов приложений, которые могут занимать больше всего памяти:

Мессенджеры

Мессенджеры удобны для обмена сообщениями, звонков и файлами, но все эти данные хранятся на устройстве и могут занимать много места. Настройки по умолчанию часто позволяют накапливать данные без ограничений. Чтобы решить эту проблему, периодически очищайте папку с данными мессенджера, ограничивайте срок хранения файлов или выключайте автоматическую запись мультимедийного контента.

Веб-браузеры

Браузеры кэшируют информацию, чтобы ускорить загрузку страниц. При первом посещении сайта элементы страницы сохраняются в кэше. Поэтому периодически очищайте кэш браузера в его настройках.

Карты и геолокация

Программы, использующие карты и геолокацию, сохраняют кэш навигационных данных и карты для использования в автономном режиме. Удаляйте ненужные данные, чтобы освободить место.

Мобильные игры

Игры нагружают устройство, используя ресурсы процессора, графического чипа и памяти. Они также сохраняют данные на устройстве, поэтому периодически очищайте кэш игр.

Социальные сети

Приложения соцсетей могут хранить контент на устройстве, занимая дополнительное место. Очищайте кэш соцсетей, чтобы уменьшить использование памяти.

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