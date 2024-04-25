Выращивать растения нужно на легких, разрыхленных почвах с большим количеством органических веществ, а также нужно следовать простым правилам ухода за перцем, так не придется беспокоиться об урожае.

Перец – любимый многими овощ, который используют в приготовлении многих блюд. Если буквально в прошлом 20 веке считалось, что он является культурой теплого климата и в северных регионах его просто невозможно вырастить, то теперь ни один садовый участок не обходится без этой культуры. А хороший урожай получают при правильном выращивании рассады перца.

Успех выращивания – это качественные семена и подготовка почвы для рассады. Если вы выращиваете свое или необработанные семена, перед тем, как его высеять в грунт, нужно провести подготовку.

Основные этапы подготовки следующие: 1) калибровка; 2) обеззараживание; 3) намачивание; 4) проращивание. Обработанные семена, как правило, не требуют предварительной подготовки, их можно сразу сеять в питательную почвенную смесь.

Перец – культура требовательная к плодородию почв. Выращивать растения нужно на легких, разрыхленных почвах с большим количеством органических веществ и нейтральной реакцией почвенного раствора.

Сеют семена перца на рассаду в феврале-марте в зависимости от почвенно-климатического региона и условий выращивания (в теплице или в открытом грунте). Для хорошего роста и развития рассады перцев используют следующий состав почвенных смесей:

1 часть дерновой земли и 2 части компоста или перегноя; 2 части торфа, 2 части компоста или перегноя; 3 части перегноя или компоста, 2 части дерновой земли; готовый грунт, который можно заказать на сайте ТМ «Професійне насіння» или купить в садовых магазинах.

Высевать семена можно в любые емкости, которые вам удобны: ящички, контейнеры, торфяные таблетки или горшки и др.

По требованиям к теплу, эта культура очень теплолюбивая. Прорастание семян начинается только при температуре +15-16 °С. При температуре почвы +25-28 °С, всходы перца появляются через 7-8 дней, а при снижении температуры почвы до +22-24 °С появление всходов можно ожидать через 15-20 дней.

Емкости с высеянными семенами выставляют в теплое место с температурой +25-28 °С. Можно емкости накрыть сверху пищевой пленкой, чтобы создать эффект парничка. Через 3-4 дня почвенную смесь сбрызгивают водой комнатной температуры, чтобы сеянцы легко и дружно взошли.

На 5-7 день внимательно наблюдают на появлении всходов и как только они появятся, переносят емкости на самое солнечное и светлое место с температурой +14-16 °С. Такой режим нужен на короткий срок (5-7 дней), чтобы ростки не сильно вытянулись и дали крепкие корни. Затем температуру постепенно повышают до + 23-25 °С, ночью до +16-17 °С.

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