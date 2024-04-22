Салаты с пекинской капустой пользуются невероятной популярностью, из-за своей пользы, вкуса и простоты приготовления, и этот рецепт может стать и вашим любимым.

Салаты с пекинской капустой можно увидеть как на праздничных, так и на будничных столах. У каждой хозяйки и хозяина, которые любят пекинскую капусту, есть свои любимые рецепты салатов.

Рецепт, о котором рассказал финалист кулинарного шоу "Мастер Шеф Профессионалы 3" Николай Люлько, любимый его мамы.

«Фирменный салат моей мамы на все праздники», - отметил Люлько на своей странице в Инстаграм.

Салат с пекинской капустой на любой праздник.

Салат с пекинской капустой на любой праздник.

Ингредиенты для салата понадобятся следующие: Куриное филе отварное – 600 г, Пекинская капуста – 600 г, Огурец свежий – 300 г, Кукуруза консервированная – 400 г, Листья свежей кинзы – 40 г, Зеленый перец чили Перец черный - 3 г, сок лайма из 1 шт, цедра лайма из 1 шт, йогурт максимальной жирности или майонез - 400 г.

Пекинскую капусту и вареное куриное филе звезда «Мастер Шеф» нарезал кусочками, а огурец – полукольцами. Ингредиенты складываем в миску и добавляем кукурузу. Кинзу и перец чили мелко нарезаем и тоже добавляем в салат.

Салат с пекинской капустой в любой праздник.

Заправляем салат с пекинской капустой жирным йогуртом или майонезом, добавляем соль, чёрный перец, сок и цедру лайма. Хорошо перемешиваем и все, салат с пекинской капустой можно подавать к столу!

«Без этого салата не обходится ни один наш праздник… Легкий в приготовлении и такой вкусный салат обязательно попробуйте», - посоветовал Николай Люлько.

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