Салаты с пекинской капустой можно увидеть как на праздничных, так и на будничных столах. У каждой хозяйки и хозяина, которые любят пекинскую капусту, есть свои любимые рецепты салатов.
Рецепт, о котором рассказал финалист кулинарного шоу "Мастер Шеф Профессионалы 3" Николай Люлько, любимый его мамы.
«Фирменный салат моей мамы на все праздники», - отметил Люлько на своей странице в Инстаграм.
Салат с пекинской капустой на любой праздник.
Салат с пекинской капустой на любой праздник.
Ингредиенты для салата понадобятся следующие: Куриное филе отварное – 600 г, Пекинская капуста – 600 г, Огурец свежий – 300 г, Кукуруза консервированная – 400 г, Листья свежей кинзы – 40 г, Зеленый перец чили Перец черный - 3 г, сок лайма из 1 шт, цедра лайма из 1 шт, йогурт максимальной жирности или майонез - 400 г.
Пекинскую капусту и вареное куриное филе звезда «Мастер Шеф» нарезал кусочками, а огурец – полукольцами. Ингредиенты складываем в миску и добавляем кукурузу. Кинзу и перец чили мелко нарезаем и тоже добавляем в салат.
Салат с пекинской капустой в любой праздник.
Заправляем салат с пекинской капустой жирным йогуртом или майонезом, добавляем соль, чёрный перец, сок и цедру лайма. Хорошо перемешиваем и все, салат с пекинской капустой можно подавать к столу!
«Без этого салата не обходится ни один наш праздник… Легкий в приготовлении и такой вкусный салат обязательно попробуйте», - посоветовал Николай Люлько.
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