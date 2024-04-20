Победительница второго сезона, а также экс-судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить вкусные тоненькие блинчики на молоке.

Рецепт рассчитан на приготовление около 20 налистников. Для теста на блины нам понадобятся:

яйца – 5 шт.

молоко жирностью 2,5% – 600 г

мука – 220 г

сахар – 40 г

щепотка соли

сливочное масло – 40 г

Чтобы приготовить вкусную творожную начинку для блинов, "Мастер Шеф" Елизавета Глинская берет такие ингредиенты:

творог 5-9% - 400 г

сметана 10% - 200 г

сахар – по вкусу

изюм - 50 г

для аромата можно добавить ванильный сахар или апельсиновую цедру

Чтобы тесто получилось идеальным и без комочков, сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская венчиком смешивает до однородности яйца с сахаром, солью и мукой. Затем добавляем молоко и перемешиваем тесто. В конце добавляем в тесто растопленное сливочное масло и снова все хорошо перемешиваем.

Жарить блины нужно на сухой разогретой сковороде на среднем огне с обеих сторон. Готовые блины "Мастер Шеф" Елизавета Глинская выкладывает на тарелку и горячими дополнительно смазывает сливочным маслом.

Изюм для творожной начинки "Мастер Шеф" Елизавета Глинская предварительно замачивает на 15 минут в горячей воде, а затем просушивает его с помощью бумажного полотенца.

В миске смешиваем творог со сметаной и сахаром. Затем добавляем промытый изюм, а также немного ванильного сахара или цедры цитрусовых и хорошо перемешиваем. Выкладываем начинку на блины и заворачиваем их в рулетики.

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