Некоторым специалистам в Украине повысят зарплату до 236 тысяч гривен в месяц.

Украинским судьям, являющимся членами Высшего совета правосудия (ВРП), повысили минимальную заработную плату. Теперь их месячное вознаграждение не может быть менее 236 тысяч гривен.

Эту информацию предоставляет Today.ua. Согласно сообщению, с 15 апреля вступил в силу закон 3588-IX, предусматривавший ряд изменений, включая и касающиеся Высшего совета правосудия. Перед принятием законопроекта во втором чтении была внесена поправка в размере вознаграждения члена Высшего совета правосудия, который является судьей.

Согласно поправке, она должна быть равна сумме его судейского вознаграждения, если она превышает размер должностного оклада судьи Верховного Суда с коэффициентом 1,5.

Минимальный размер зарплаты члена Высшего совета правосудия был установлен в размере должностного оклада судьи Верховного Суда – 157 650 гривен. После изменений в закон добавили коэффициент 1,5. Таким образом, в настоящее время член ВРП получает не менее 236 тысяч гривен. Однако члены СРП, которые являются судьями, могут получать меньшую сумму. Поэтому депутаты решили внести поправки в закон и для них.

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