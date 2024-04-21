Все вирусы, которые могут попасть на ваш смартфон, ноутбук, компьютер, очень опасны и угрожают личной, конфиденциальной, финансовой информации.

Вирусы, которые создаются злоумышленниками для смартфонов, почти ничем не отличаются от тех, которые несут угрозу компьютерам.

С помощью злонамеренной программы мошенники могут подслушивать, отслеживать перемещение владельца гаджета, красть личную информацию или получать доступ к банковским картам.

Главный признак, что на смартфоне есть вирус.

Стать жертвой вируса может любой владелец смартфона, ведь люди самостоятельно устанавливают злонамеренные программы, не осознавая этого. Не обращая внимания на разрешения, которые требует приложение, владелец смартфона или другого гаджета, дают возможность вирусу перехватывать информацию о совершенных звонках, содержимом SMS-переписки, включать микрофон для записи переговоров, определять местоположение, сканировать Bluetooth или Wi-Fi устройства, которые находятся в зоне досягаемости, собирать информацию о посещаемых сайтах и ​​передавать все эти данные посторонним лицам.

Главный признак, что на смартфоне есть вирус.

Следует помнить, что существует большая вероятность подхватить вирус при посещении вредоносных веб-сайтов, блогов, загрузке файлов с торрент-трекеров или загрузке сомнительных приложений. Кроме того, негодяи могут осуществлять рассылку SMS и действовать через мессенджеры, рассылая сообщение со ссылкой на вредоносное программное обеспечение.

Есть несколько признаков того, что на вашем смартфоне появился вирус. И одна из главных – это резкое и заметное изменение в работе устройства.

Среди них снижение заряда батареи, медленная работа смартфона, повышение интернет-трафика, появление странных и подозрительных файлов, появление неизвестных программ в автозагрузке при включении устройства.

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