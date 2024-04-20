Ища антивирусную программу для защиты смартфона и другой техники, действительно можно встретить антивирус-подделку, пишет Politeka.net.
Существует простой, но действенный совет от специалистов, как отличить настоящий антивирус от злонамеренного.
Эксперты рекомендуют, прежде всего, загружать антивирусную программу только с официального сайта разработчика или из проверенных источников (Play Market, App Gallery, App Store и Google Play). Если нет возможности загрузить платную версию приложения, необходимо найти бесплатный аналог.
Как отличить настоящий антивирус для смартфона и ПК от подделки
Но ни в коем случае нельзя загружать сломанные версии платных программ.
Для того чтобы спасти свой смартфон и другую технику от вирусов, следует обязательно его регулярно обновлять и не забывать проверять устройство на наличие угроз.
Как отличить настоящий антивирус для смартфона и ПК от подделки
Специалисты также призывают проверять антивирусом USB-накопители и другие внешние устройства, подключаемые к компьютеру.
Кроме того, эксперты настаивают на том, что нельзя устанавливать российские и китайские антивирусы.
Отметим, что надежные антивирусы обеспечивают тщательную защиту, одновременно используя минимальные ресурсы устройства, что обеспечивает его бесперебойную работу. Антивирусы используют базу данных сигнатур для сравнения сигнатур вредоносных программ с уже известными, чтобы определить, является ли программа вредной. Если сигнатура вредоносной программы соответствует сигнатуре в базе данных, то антивирус известит владельца смартфона, планшета, ноутбука или ПК о наличии вредоносной программы и предложит ее удаление.
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